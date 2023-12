ExpressVPN lança novo aplicativo para Apple TV e melhora a experiência do aplicativo para Android TV

Sua experiência de streaming ficou ainda melhor! Hoje, temos o prazer de anunciar o novo aplicativo ExpressVPN para Apple TV, tornando mais fácil do que nunca assistir a todo o seu conteúdo favorito enquanto aproveita toda a gama de benefícios de privacidade e segurança que você espera da ExpressVPN.

Para começar, basta visitar a App Store na sua Apple TV, baixar o aplicativo ExpressVPN e fazer login na sua conta. É isso. Agora você está pronto para se conectar a um servidor em qualquer um dos 105 países ao redor do mundo, tudo no conforto do seu sofá. Até mesmo fazer login é muito fácil: basta digitalizar um código QR com seu telefone ou inserir seus dados com o controle remoto e pronto.

Todas as novas funcionalidades que tornam nosso aplicativo Apple TV o sonho de qualquer streamer também foram incorporadas à versão mais recente do ExpressVPN para Android TV. Portanto, seja qual for a sua escolha para assistir a TV, nós ajudamos você.

Como todos os nossos aplicativos, a ExpressVPN para Apple TV utiliza o Lightway, nosso moderno protocolo VPN, que oferece confiabilidade incomparável e velocidades consistentemente rápidas, para garantir uma experiência de streaming com buffer mínimo. Mas se você tiver algum problema, você pode entrar em contato com nossa equipe de suporte, disponível 24 horas por dia, por chat ao vivo ou email.

O novo aplicativo para Apple TV se junta a uma longa lista de aplicativos ExpressVPN nativos para todas as principais plataformas, todos incluídos como parte de sua assinatura ExpressVPN. Embora já ofereça as funcionalidades essenciais que você espera da ExpressVPN, estamos apenas começando. Nos próximos meses, continuaremos melhorando. Se você deseja acesso antecipado às nossas próximas melhorias, inscreva-se em nosso programa beta.

Melhorias no aplicativo Android TV da ExpressVPN

Mas hoje não se trata apenas da Apple. Também temos o prazer de anunciar três novas melhorias no aplicativo nativo para Android TV e dispositivos relacionados, incluindo Amazon Fire TV e Fire Stick. Com base no seu feedback, introduzimos:

A experiência de login mais perfeita: Se preferir não inserir manualmente seu email e senha usando o controle remoto, agora você pode fazer login na sua conta ExpressVPN simplesmente usando seu telefone para escanear um código QR na tela da sua Android TV. É uma experiência semelhante ao do login no WhatsApp Web, à qual muitos de vocês podem estar acostumados.

Modo escuro: Estamos facilitando a vida dos seus olhos com a introdução do modo escuro. Uma interface com tema escuro também requer menos energia para exibição e corresponde melhor à experiência que você espera de um dispositivo de streaming.

Altere as localizações de servidor com mais facilidade: Substituímos o antigo menu de localização de servidor por um design totalmente novo e muito mais visual, criado especialmente para TV, para que você possa encontrar rapidamente o local que procura e se conectar em segundos.

Para aproveitar essas melhorias, todas incluídas em nosso novo aplicativo para Apple TV, basta atualizar para a versão mais recente do aplicativo ExpressVPN para Android TV.

Cobertura VPN mais fácil para mais dispositivos

Há muitos benefícios em usar uma VPN com Apple TV e Android TV. Além de permitir que você altere sua localização para ampliar seus horizontes de entretenimento, uma VPN também criptografa todo o tráfego da Internet em seu dispositivo, evitando que terceiros, como seu provedor de serviços de Internet, saibam o que você está fazendo online ou reduzam suas velocidades ao usar determinados serviços.

Se você tiver outras TVs e dispositivos domésticos inteligentes que não ofereçam suporte nativo a aplicativos VPN, como campainhas e consoles de jogos, você pode usar o Aircove, nosso premiado roteador Wi-Fi com a funcionalidade ExpressVPN integrada. O Aircove protege todos os dispositivos da sua casa, mesmo aqueles que não conseguem instalar aplicativos ExpressVPN, e permite que você alterne facilmente as localizações da VPN.

A ExpressVPN já tinha a cobertura de plataforma mais ampla do setor, e o mais recente aplicativo para Apple TV apenas aumenta nossa longa lista de dispositivos suportados. Mal podemos esperar para ouvir seus comentários sobre os aplicativos Apple TV e Android TV!