Android TV Box to zewnętrzne urządzenie z oprogramowaniem opartym na systemie Android, które można podłączyć do dowolnego telewizora. Niektóre z Boxów przyjmują formę tradycyjnej przystawki, podczas gdy inne są kluczami sprzętowymi. „Android Box” to nie jeden specyficzny produkt – jest on tworzony pzez przez wielu różnych producentów. Niektóre urządzenia skategoryzowane jako Android TV Box umożliwiają nawet działanie innych wariantów Androida, takich jak produkty z rodziny Amazon Fire , ale wniosek jest taki sam: można na nich zainstalować i uruchamiać aplikacje na system Android tak samo, jak na telefonie. Wśród popularnych urządzeń typu Android TV Box znajdują się także: Nvidia Shield, Xiaomi Mi i Chromecast z Google TV.