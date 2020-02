ExpressVPN og Amazon: Hvordan bruke et VPN for Fire Stick hvor som helst, når som helst

ExpressVPN tilbyr kryptering i toppklasse for å holde Fire-tilkoblingene dine private og anonyme. Du kan til og med velge mellom ulike strømmeprotokollvalg som UDP, TCP, IKEv2 og IPsec, eller ganske enkelt la appen velge hva som er best for deg.

Hvis du ønsker å strømme innhold fra et spesifikt land, pass på at stedsinnstillingene til Fire-enheten din stemmer overens med VPN-serverlokasjonen.