Se DirecTV Stream (AT&T TV Now) med VPN

Du kan få DirecTV- og AT&T-apper for mobilenhetene dine ved å gå til App Store eller Google Play Butikk . Du kan også få DirecTV Stream-appen for Roku .

For hele listen over kanaler og priser, gå til det offisielle nettstedet til AT&T TV Now .

Nei. ExpressVPN er ikke tilknyttet AT&T og kommer ikke med et abonnement på DirecTV (eller AT&T TV Now). ExpressVPN hjelper deg med å se på AT&T TV hvor som helst, inkludert på offentlig trådløst nettverk , med økt personvern og sikkerhet, og uten båndbreddestruping .

DirecTV er fortsatt navnet på AT&Ts tradisjonelle satellitt-TV-tjeneste. Du trenger ikke å installere DirecTV for å få DirecTV Now / AT&T TV Now. Hvis du imidlertid allerede abonnerer på DirecTVs satellittjeneste, er strømming på nett tilgjengelig gjennom den tjenesten uten noen ekstra kostnader.

DirecTV Now er det gamle navnet, så kom AT&T TV Now, nå er det DirecTV Stream. Alle refererer til den samme tjenesten: En strømmetjeneste som kun er på nett og som lar abonnentene få tilgang til direktesendte og on-demand-programmer over internett mot en månedlig betaling. De tilbyr populære kanaler som HBO , Showtime og ESPN , samt eksklusive sportspakker som NFL Sunday Ticket .

