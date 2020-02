Google Stadia is beschikbaar in België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Er wordt verwacht dat het de komende tijd in meer gebieden beschikbaar wordt.

Abonnees moeten een factuuradres hebben in een land waar de dienst beschikbaar is. Er wordt verwacht dat sommige landen niet alle games zullen hebben die aangeboden worden door Google Stadia. Dit betekent dat abonnees die naar een ander land reizen mogelijk geen toegang hebben tot de games die ze in hun eigen land aangeschaft hebben.

Met een VPN kunt u zich virtueel in een ander land bevinden zodat u toegang hebt tot uw account en de games kunt spelen die u wilt, waar u zich ook begeeft.