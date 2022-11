VPN of DNS nodig voor uw apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Wachtwoordgezondheid is een functie in ExpressVPN Keys die niet alleen de veiligheid van uw inloggegevens beoordeelt, maar u ook tips en adviezen geeft om die te verbeteren en u zo tegen het hacken van uw wachtwoorden beschermt.

Wachtwoordgezondheid is ontwikkeld om uw privacy te beschermen

De logins die u in ExpressVPN Keys bewaart zijn niet toegankelijk voor ExpressVPN want zij worden beschermd door zero-knowledge encryptie. Dat betekent dat u de enige bent die uw wachtwoorden kan ontcijferen.

Dat is ook de reden dat de veiligheid van uw inloggegevens alleen plaatselijk, op uw eigen apparaat, kan worden beoordeeld. Het resultaat wordt alleen gebruikt om uw veiligheidsscore te berekenen en u in de app handige suggesties te doen. Uw veiligheidsscore wordt berekend aan de hand van de sterkte van uw wachtwoorden, of u hetzelfde wachtwoord meer dan eens gebruikt, en of de website URL’s die u hebt opgeslagen veilig zijn.

Wachtwoordsterkte

De score voor wachtwoordsterkte geeft een goede indicatie hoe goed uw wachtwoord bestand is tegen raadpogingen of brute-force aanvallen. ExpressVPN Keys beoordeelt de sterkte van uw wachtwoorden als u ze bijwerkt, en gebruikt daarvoor de zxcvbn bibliotheek, de gouden standaard van de branche. De score van uw wachtwoordsterkte wordt opgeslagen om er sneller bij te kunnen en is alleen toegankelijk als u ExpressVPN Keys ontgrendelt.

Hergebruikte wachtwoorden

ExpressVPN Keys controleert of uw wachtwoorden worden gebruikt voor meerdere logins op een manier waarbij uw privacy gewaarborgd blijft, en zeker is dat uw wachtwoorden niet worden ontcijferd en in het geheugen worden geladen tenzij het niet anders kan.

Dat gaat zo:

De eerste vijf tekens van de hash van uw wachtwoord (een willekeurige reeks tekens die hoort bij uw wachtwoord) worden in ExpressVPN Keys opgeslagen als u uw wachtwoord bijwerkt.

Als meer dan een login gebruik maakt van dezelfde vijf eerste tekens van de hash van uw wachtwoord, wordt het wachtwoord ontcijferd om te bepalen of het inderdaad wordt hergebruikt.

Onveilige URL’s

ExpressVPN Keys controleert of de website URL die voor uw logins is opgeslagen begint met “http://” in plaats van het veiliger “https://”, en waarschuwt u als dat zo is, om te voorkomen dat u data onveilig verstuurt wanneer u bij die website inlogt.

