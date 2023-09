De geavanceerde bescherming van Aircove biedt extra veiligheid en beveiliging voor jou en je gezin. Indien ingeschakeld, kan het advertenties, trackers, schadelijke websites en websites voor volwassenen blokkeren en de internettoegangstijd beperken voor apparaten in specifieke apparaatgroepen.

Wat zijn de geavanceerde beschermingsfuncties?

De geavanceerde bescherming van Aircove bestaat uit een groep instellingen waaronder Threat Manager, advertentieblokkering en ouderlijk toezicht.

Threat Manager

Advertentieblokkers

Blokkeren van advertenties: voorkomt dat de meeste advertenties aan je worden getoond.

Ouderlijk toezicht

Blokkeren van websites voor volwassenen: voorkomt dat je kinderen toegang krijgen tot de meeste websites voor volwassenen.

Blokkeren van internet op bepaalde tijden: beperkt de toegangstijd tot internet.

Geavanceerde bescherming maakt gebruik van open-source blocklists voor het blokkeren van advertenties, trackers, schadelijke websites en websites voor volwassenen. Eens per week wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie van de bronlijsten.

NB: Geavanceerde bescherming werkt met of zonder VPN-verbinding en wanneer aangepaste DNS is ingeschakeld in de Aircove-instellingen.

NB: Apparaten die een beveiligde DNS-service van derden gebruiken, kunnen geavanceerde bescherming omzeilen. Je kunt veilige DNS-servers blokkeren in de geavanceerde instellingen.

Hoe schakel je geavanceerde bescherming in (of uit)

Elke apparaatgroep heeft zijn eigen geavanceerde beveiligingsinstellingen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de apparaten die je aan die groep hebt toegewezen.

Standaard zijn Trackers blokkeren, Kwaadaardige websites blokkeren en Advertenties blokkeren ingeschakeld. Je kunt de geavanceerde beveiligingsinstellingen handmatig aanpassen door deze stappen te volgen:

Selecteer in een apparaatgroep . Selecteer Geavanceerde bescherming. Schakel de instellingen in of uit. Selecteer Opslaan.

Je wordt ook gevraagd om de geavanceerde beveiligingsinstellingen in te stellen wanneer je nieuwe apparaatgroepen aanmaakt.

Veelgestelde vragen

Kan ik een specifieke website, advertentie of toepassing blokkeren?

Nee. Aangepaste bloklijsten worden momenteel niet ondersteund, maar zullen in de toekomst beschikbaar zijn.

Een website of app werkt niet zoals verwacht

Als een website of app niet werkt zoals verwacht, kan het nodig zijn om de geavanceerde beveiligingsinstellingen tijdelijk uit te schakelen.

Volg deze stappen om de geavanceerde beveiligingsinstellingen tijdelijk uit te schakelen:

Selecteer in een apparaatgroep . Selecteer Geavanceerde bescherming. Schakel alle geavanceerde beveiligingsinstellingen uit. Selecteer Opslaan. Probeer de website of app opnieuw te laden om te controleren of dit het probleem oplost. Schakel de geavanceerde beveiligingsinstellingen weer in als je klaar bent.

Geavanceerde bescherming werkt niet op een specifiek apparaat of webbrowser

De geavanceerde beveiligingsfuncties van Aircove werken mogelijk niet goed op apparaten of webbrowsers die gebruikmaken van een beveiligde DNS-service van derden (bijv. iCloud Private Relay of Cloudflare).

Om ervoor te zorgen dat geavanceerde bescherming goed werkt op deze apparaten, kun je de optie “Beveiligde DNS-servers overschrijven” inschakelen. Volg de onderstaande stappen:

Selecteer in een apparaatgroep . Selecteer Geavanceerde instellingen. Schakel Beveiligde DNS-servers overschrijven uit.

Selecteer Opslaan.

NB: Als je na deze stappen geen toegang krijgt tot internet, moet je mogelijk de beveiligde DNS-service op je apparaten of webbrowsers uitschakelen.

Wie staat er op de blocklist?

De blokkadelijst van Advanced Protection is samengesteld uit de volgende open-source lijsten van bekende advertenties, trackers, websites voor volwassenen en schadelijke hosts:

Trackers

FadeMind’s 2o7 Network Trackers

Geoffrey Frogeye’s First-Party Trackers

AdguardTeam cname trackers

hkamran80 PiHole Blocklist voor smart tv’s

Perflyst PiHole Blocklist voor smart tv’s

Kwaadwillende websites

URLHaus Een project van abuse.ch met het doel om kwaadwillende URL’s te delen.

ThreatFox Een project van abuse.ch met het doel om IOC’s gelinkt aan hardware te delen.

AZORult Tracker

DigitalSide Threat-Intel malware domeinlijst

FadeMind’s Risky Hosts

FadeMind’s Spam

Hoshsadiq’s browsergebaseerde cryptomining-lijst

Mandiant APT1 Report

Mitchell Krog’s Phishing Database

Miroslav Stampar’s Maltrail Database

Advertenties

AdAway

Tiuxo hostlist – advertenties

yoyo.org

Websites voor volwassenen

BigDargon’s volwassen domeinblokkerend hosts-bestand

Sinfonietta’s pornoblokkerend hosts-bestand

Sinfonietta’s snuff-websiteblokkerend hosts-bestand

Tiuxo hostlist – pornografie

Opmerking: Geavanceerde bescherming blokkeert alleen de trackers, schadelijke websites, advertenties en websites voor volwassenen die zijn geïdentificeerd in de bronblokkeringslijsten. Blijf de best practices volgen voor het beschermen van je online privacy en beveiliging.

