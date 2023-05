VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome browserextensie, en in de ExpressVPN app voor iOS en Android

Wanneer u de functie Biometrisch ontgrendelen inschakelt, kunt u toegang krijgen tot uw inloggegevens die zijn opgeslagen in ExpressVPN Keys zonder uw primaire wachtwoord in te typen; dat maakt het voor u gemakkelijker om controle te houden over uw wachtwoordbeveiliging.

Belangrijk: De functie Biometrisch ontgrendelen is alleen beschikbaar in de ExpressVPN app voor Android en iOS, maar niet in de ExpressVPN Keys Chrome extensie. Het vervangt of verwijdert niet uw primaire wachtwoord, dat nog steeds vereist is bij het ontgrendelen van de extensie op uw computer en wanneer dit af en toe gevraagd wordt door uw Android- of iOS-apparaat.

Biometrische beveiliging in ExpressVPN Keys

Wanneer u de functie Biometrisch ontgrendelen inschakelt, kunt u ExpressVPN Keys ontgrendelen zonder uw primaire wachtwoord in te voeren en hebt u sneller toegang tot uw inloggegevens met uw gezicht of vingerafdruk.

ExpressVPN slaat uw biometrische gegevens niet op. Zelfs wanneer de functie Biometrie is ingeschakeld, zijn uw gegevens altijd versleuteld met uw primaire wachtwoord en te allen tijde beschermd door nulkennis encryptie.

Leer meer over biometrische beveiliging in ExpressVPN Keys voor Android of iOS.

Hoe gebruikt u biometrie in ExpressVPN voor Android

Biometrie inschakelen

Om de functie Biometrisch ontgrendelen in te schakelen, moet uw apparaat beschikken over de veiligste soort biometrische sensor (Klasse 3).

Als er meerdere veilige biometrische methodes beschikbaar zijn, zal het systeem beslissen welke te gebruiken.

In dit geval wordt u gevraagd om de biometrische ontgrendelingsfunctie in te schakelen wanneer u ExpressVPN Keys voor de eerste keer instelt. U kunt het ook inschakelen in de app-instellingen door de volgende stappen te volgen:

In de app tikt u op Opties > Instellingen. Tik op Beveiliging. Schakel Ontgrendelen met biometrie aan. Volg de instructies.

Biometrie gebruiken

Om Keys te ontgrendelen in de ExpressVPN app:

In de app tikt u op het tabblad Keys. Authenticeer uzelf met biometrie.

Om ExpressVPN Keys te ontgrendelen bij het invullen van inloggegevens op een app of een website:

Ga naar het inlogscherm of de inlogpagina. Tik op het veld voor de gebruikersnaam of het wachtwoord. Volg de instructies: Tik op Ontgrendelen om inloggegevens te bekijken . Authenticeer uzelf met biometrie, tik dan op de juiste inloggegevens.

. Authenticeer uzelf met biometrie, tik dan op de juiste inloggegevens. Indien Toon voorgestelde inloggegevens indien vergrendeld is ingeschakeld: tik op de voorgestelde inloggegevens en authenticeer uzelf met biometrie.

Biometrie uitschakelen

Open de ExpressVPN app. Tik op Opties > Instellingen. Tik op Beveiliging. Schakel Ontgrendelen met biometrie uit.

Hoe u biometrie kunt gebruiken in ExpressVPN voor iOS

Biometrie inschakelen

U wordt gevraagd om de functie Biometrisch ontgrendelen in te schakelen wanneer u ExpressVPN Keys voor de eerste keer instelt. U kunt het ook inschakelen in de app-instellingen door de volgende stappen te volgen:

In de app tikt u op Opties > Instellingen. Tik op Beveiliging. Tik op Ontgrendelen met Face ID of Ontgrendelen met Touch ID. Volg de instructies.

Biometrie gebruiken

Om Keys te ontgrendelen in de ExpressVPN app:

In de app tikt u op het tabblad Keys. Authenticeer uzelf met biometrie.

Om ExpressVPN Keys te ontgrendelen bij het invullen van inloggegevens op een app of een website:

Ga naar het inlogscherm of de inlogpagina. Tik op het veld voor de gebruikersnaam of het wachtwoord. Tik op de juiste inloggegevens. Authenticeer uzelf met biometrie.

Biometrie uitschakelen

Open de ExpressVPN app. Tik op Opties > Instellingen. Tik op Beveiliging. Schakel Ontgrendelen met Face ID of Ontgrendelen met Touch ID uit.

