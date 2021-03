La migliore VPN per Kindle Fire: ideale per i tablet Amazon

Ottieni di più dal tuo Kindle Fire

Cos'è il Kindle Fire? Il Kindle Fire è il tablet di Amazon per i suoi famosi lettori di e-book. Le versioni più recenti sono semplicemente chiamate Fire.

Grazie a display HD dai colori perfetti e potenti processori, i nuovi dispositivi Fire non sono ideali solo per la lettura, ma possono essere utilizzati anche per lo streaming video e la navigazione sul web.

Utilizzando ExpressVPN sul tuo Kindle Fire, sarai in grado di:

Bypassare la limitazione di banda imposta dall'ISP su film e serie TV per servizi di streaming come Netflix, Hulu, Amazon Prime Video o BBC iPlayer. Quando il tuo traffico è nascosto dalla VPN, il tuo ISP non può limitare la tua connessione in base al contenuto. Scopri ulteriori informazioni su come ExpressVPN aggira la limitazione di banda.

Crittografare la tua connessione sul tuo tablet. ExpressVPN crittografa i tuoi dati, così puoi impedire a terze parti di farsi gli affari tuoi. Scopri ulteriori informazioni sulla sicurezza online.