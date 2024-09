Dans The Dark Knight, Batman affronte son adversaire le plus implacable : le Joker, un maître criminel qui prospère dans le chaos et l'anarchie. L'objectif tordu du Joker est de plonger Gotham City dans le désordre total, et il utilise la peur et la terreur pour manipuler et contrôler les habitants de la ville. Avec son fort sens de la justice, Batman se retrouve dans une bataille psychologique et physique pour arrêter la folie furieuse du Joker.

Le Joker cherche à prouver que même les individus les plus nobles peuvent tomber dans la corruption et la folie, ciblant le procureur de Gotham, Harvey Dent. Dent commence comme un symbole d'espoir, mais après une série d'événements dévastateurs orchestrés par le Joker, il devient le vengeur Double-Face. Cette transformation teste la détermination de Batman et le contraint à faire des choix difficiles.

Au milieu du chaos, Batman s'associe au commissaire Gordon pour tenter de rétablir l'ordre à Gotham. Leur alliance est mise à rude épreuve alors qu'ils naviguent dans les jeux mortels du Joker et tentent de sauver la ville de la descente dans l'anarchie.