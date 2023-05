Important : ExpressVPN Keys est progressivement déployé sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ : ExpressVPN Keys est progressivement déployé sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ extension de navigateur Chrome (compatible avec Chrome, Opera, Edge, Vivaldi et Brave) et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android

Un gestionnaire de mots de passe facilite la gestion des mots de passe que vous utilisez au quotidien. Au lieu d’essayer de vous souvenir de vos identifiants et mots de passe, de les conserver dans des endroits peu sûrs, ou de devoir les réinitialiser constamment, votre gestionnaire de mots de passe les mémorisera et les sécurisera pour vous. Vous aurez simplement besoin de vous souvenir d’un seul mot de passe : le mot de passe principal que vous créez lorsque vous installez ExpressVPN Keys. Ce dernier sauvegardera les nouveaux identifiants en un clic, saisira automatiquement les formulaires et se connectera à vos sites web préférés rapidement.

Vous pouvez également utiliser le mot de passe principal pour générer des mots de passe uniques et complexes qui seront plus difficiles à décrypter pour les hackers. ExpressVPN Keys permet aussi de vous protéger contre l’hameçonnage ou le phishing, étant donné qu’il ne remplira pas vos informations d’identification sur un site web qui ne correspond pas à l’URL de vos identifiants enregistrés.

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page