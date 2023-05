Vous avez besoin d'un VPN ou d'un DNS ? Essayez ExpressVPN maintenant

Un compte ExpressVPN. Tous les appareils. Essayez les applis gratuitement

Important : ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ : ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ extension de navigateur Chrome (compatible avec Chrome, Opera, Edge, Vivaldi et Brave) et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android

Avec ExpressVPN Keys, vous pouvez :

Garder vos identifiants sécurisés grâce au chiffrement à connaissance nulle. Vous serez le seul à avoir accès à vos mots de passe.

Créer des mots de passe uniques et difficiles à décrypter en un clic.

Économiser du temps en vous connectant à des sites et des applis grâce à la saisie automatique.

Accéder à tous vos identifiants sur tous vos appareils.

Bénéficier d’une protection et d’une sécurité supplémentaires – c’est inclus dans la plupart des abonnements ExpressVPN.

ExpressVPN Keys (le gestionnaire de mots de passe d’ExpressVPN) a été conçu selon les meilleures pratiques de l’industrie pour les applications sécurisées et l’infrastructure cloud, incluant la conduite de modèles de menaces et d’évaluations de sécurité approfondis. Il a également été audité de manière indépendante par les experts en cybersécurité (comme Cure53) pour assurer qu’il offre les standards les plus élevés pour la protection de vos données personnelles.

Vous avez besoin d’aide ?

Retour au début