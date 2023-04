Installez ExpressVPN sur un routeur en quelques minutes grâce à ce guide interactif. Cliquez pour commencer

Ce guide explique aux utilisateurs de longue date d’ExpressVPN pour routeurs ce qui les attend pour la prise en charge de leurs appareils au niveau des mises à jour de sécurité.

Les routeurs, comme tous les matériels informatiques, ont une durée de vie estimée. Nous avons l’intention d’offrir une prise en charge pour ces routeurs en accord avec la date de fabrication et la performance de chaque modèle. Les modèles plus anciens ou moins performants ne recevront bientôt plus de mises à jour.

Soyez rassuré, les dates ci-dessous sont notre minimum d’engagement pour vous. Nous pourrions choisir d’offrir une prise en charge au delà de ces échéances, mais cela n’est pas garanti.

Modèle de routeur Mises à jour de sécurité du logiciel jusqu’à la fin de l’année :

ExpressVPN Aircove AX1800 2027 Linksys WRT1900ACS 2025 Linksys WRT3200ACM 2025 Asus RT-AC68U (up to v3) 2025 Netgear R6700v3 2025 Netgear R7000 2025 Linksys WRT1200AC 2024 Linksys WRT1900AC 13J1 2024 Linksys WRT1900AC 13J2 2024 Linksys WRT32X 2024 Asus RT-AC56R 2024 Asus RT-AC56U 2024 Asus RT-AC87U 2024 Netgear R6300v2 2024 Netgear R6400v2 2024 Netgear R7000P 2024 Linksys EA6200 2022 Asus RT-AC56S 2022

Remarque : Les échéances de mise à jour ci-dessus se référent uniquement aux mises à jour du firmware. ExpressVPN ne peut pas garantir le matériel lui-même contre la cassure, les défauts de fabrication ou la baisse de performance due à l’usure.

La dernière version du firmware pour les routeurs pris en charge restera disponible au téléchargement sur le site web d’ExpressVPN jusqu’à au moins la fin de la période de prise en charge de chaque modèle. Si vous avez activé la mise à jour automatique sur votre routeur, le firmware va continuer à se mettre à jour automatiquement jusqu’à au moins la fin de sa période de prise en charge.

