Kun ominaisuus on käytössä, ottamissasi näyttökuvissa ei näy mitään, jos Keys on käynnissä taustalla. Näin et voi vahingossa paljastaa tietojasi.

Sinun lisäksesi kukaan muu ei voi nähdä tallentamiasi tietoja – ei edes ExpressVPN. Avaimia on vain yksi, ja se on sinun käsissäsi.

Need help? Chat with us!