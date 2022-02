Se DirecTV Stream (AT&T TV Now) med VPN

DirecTV Now var det gamle navn, så kom AT&T TV Now, og nu er det DirecTV Stream. Begge refererer til den samme tjeneste: en online streamingplatform, der giver abonnenter mulighed for at tilgå live- og on-demand programmer over internettet til en månedlig pris. Dette omfatter populære kanaler som HBO, Showtime, og ESPN samt eksklusive sportspakker som NFL Sunday Ticket.

Det er beregnet til dem, som ikke har mulighed for at installere en parabol, og som ikke ønsker besværet med en satellit- eller kabelkontrakt med lang binding.