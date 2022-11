Vil du have ExpressVPN på din iOS? Download iOS-appen

Sidder du fast og har brug for hjælp? Tal med et menneske

Hvis ExpressVPN ikke er tilgængeligt i dit lands App Store, kan du downloade det ved at ændre din App Stores placering.

Denne vejledning viser dig to måder at ændre din App Store-placering på. Du kan ændre din nuværende Apple ID-placering, eller hvis du vil beholde dine nuværende Apple ID-abonnementer, kan du oprette et nyt Apple ID med en anden placering.

Vigtigt: En betalingsmetode er normalt ikke påkrævet, når du ændrer din App Stores placering eller opretter et nyt Apple ID med en anden placering. Men hvis du vil bruge ExpressVPN gratis prøveversion, skal du indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til den nye placering, du bruger.

Skift dit eksisterende Apple ID’s placering

Bemærk: Disse trin blev testet på iOS version 13.5.1.

Gå til App Store på din enhed.

Tryk på profilikonet, der findes øverst til højre.

Tryk på dit profilikon eller dit Apple ID øverst på skærmen.

(Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste din Apple ID-adgangskode og trykke på Log ind).

Tryk på Land/region.

Tryk på Skift land eller region og vælg ethvert sted, hvor ExpressVPN er tilgængeligt (f.eks. USA). Hvis du vil bruge den gratis prøveperiode, skal du vælge et sted, hvor du har en betalingsmetode til.

Læs vilkår og betingelser, og tryk derefter på Accepter. Tryk på Accepter igen.

Indtast følgende oplysninger:

Betalingsmetode

Vælg en betalingsmetode.

Hvis du ikke ønsker at bruge den gratis prøveperiode, skal du ikke indtaste en betalingsmetode, så vælg Ingen . Hvis du ikke kan se Ingen som en mulighed, skal du følge vejledningen fra Apple eller indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til den nye placering.

. Hvis du ikke kan se som en mulighed, skal du følge vejledningen fra Apple eller indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til den nye placering. Hvis du vil bruge den gratis prøveperiode, skal du indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til din nye placering.

Faktureringsnavn

Fornavn: Indtast dit fornavn.

Indtast dit fornavn. Efternavn: Indtast dit efternavn.

Faktureringsadresse

Gade : Indtast et gadenavn (f.eks. Fireweed Ln).

: Indtast et gadenavn (f.eks. Fireweed Ln). By : Indtast en by (f.eks. Juneau).

: Indtast en by (f.eks. Juneau). Stat : Indtast en stat (f.eks. Alaska).

: Indtast en stat (f.eks. Alaska). Postnummer : Indtast et postnummer (f.eks. postnummer fra Alaska: 99501).

: Indtast et postnummer (f.eks. postnummer fra Alaska: 99501). Telefon: Indtast et telefonnummer.

Tryk på Næste, og tryk derefter på Udført.

Du kan nu downloade ExpressVPN med din ændrede placering.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Opret et nyt Apple ID med en anden placering

Du kan oprette et nyt Apple ID på din iOS-enhed eller med iTunes på Windows eller Mac.

Opret et nyt Apple ID på iOS



Bemærk: Disse trin blev testet på iOS version 14.1. Gå til App Store på din enhed. Tryk på profilikonet, der findes øverst til højre. Tryk på dit profilikon eller dit Apple ID øverst på skærmen. (Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste din Apple ID-adgangskode og trykke på Log ind). Tryk på dit Apple-id øverst. På skærmbilledet Vælg dit land eller område skal du rulle ned og trykke på et sted, hvor ExpressVPN er tilgængeligt (f.eks. USA.). Du kan ændre dette senere. Du bliver spurgt, om du vil logge på med dit nuværende Apple-id. Tryk på Brug et andet Apple-id. Rul ned, og tryk på Opret dit Apple-id. Indtast dit navn. Indstil Land/region til USA. Indtast derefter din fødselsdag og en gyldig e-mailadresse (det kan ikke være den, der er knyttet til din originale Apple ID-konto) for at modtage en bekræftelseskode for at afslutte din tilmeldingsproces. Indtast dine adgangskoder. Vælg derefter din region, indtast et telefonnummer og vælg Tekstbesked eller Telefonopkald til bekræftelse. Indtast de tegn, du ser på billedet, og klik derefter på Fortsæt. Tjek din e-mail for en bekræftelseskode fra Apple. Indtast koden, og tryk på Næste. Indtast bekræftelseskoden, der er sendt til dit telefonnummer, og tryk på Næste. Du har nu oprettet et nyt Apple ID. Du kan nu logge ud af dit nuværende Apple ID og logge på dit nye. Gå til App Store på din enhed. Tryk på profilikonet, der findes øverst til højre. Rul til bunden, og tryk på Log ud. Rul tilbage op, og log ind med dit nye Apple ID. Tryk på Log ind. Du får vist en meddelelse, der siger, at Dette Apple ID endnu ikke er brugt i iTunes Store. Tryk på Gennemse. Læs Apple Media Services og vilkår og betingelser, og bekræft derefter, at du har accepteret vilkår og betingelser. Tryk på Næste. Indtast følgende oplysninger: Betalingsmetode Vælg en betalingsmetode. Hvis du ikke ønsker at bruge den gratis prøveperiode, skal du ikke indtaste en betalingsmetode, så vælg Ingen . Hvis du ikke kan se Ingen som en mulighed, skal du følge vejledningen fra Apple eller indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til den nye placering.

. Hvis du ikke kan se som en mulighed, skal du følge vejledningen fra Apple eller indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til den nye placering. Hvis du vil bruge den gratis prøveperiode, skal du indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til din nye placering. Faktureringsnavn Fornavn: Indtast dit fornavn.

Indtast dit fornavn. Efternavn: Indtast dit efternavn. Faktureringsadresse Gade : Indtast et gadenavn (f.eks. Fireweed Ln).

: Indtast et gadenavn (f.eks. Fireweed Ln). By : Indtast en by (f.eks. Juneau).

: Indtast en by (f.eks. Juneau). Stat : Indtast en stat (f.eks. Alaska).

: Indtast en stat (f.eks. Alaska). Postnummer : Indtast et postnummer (f.eks. postnummer fra Alaska: 99501).

: Indtast et postnummer (f.eks. postnummer fra Alaska: 99501). Telefon: Indtast et telefonnummer. Tryk på Næste. Der vises en meddelelse om, at Apple ID er oprettet. Du kan nu downloade ExpressVPN på din iOS-enhed. Brug for hjælp? . Tilbage til toppen

Opret et nyt Apple ID med iTunes på Windows eller Mac

Bemærk: Disse trin kræver, at du bruger iTunes på Windows 10, MacOS 10.13 eller tidligere. På din computer skal du åbne App Store. Hvis du er logget ind med et eksisterende Apple ID, skal du klikke på Konto> Log ud. For at oprette et nyt Apple ID skal du klikke Konto > Log ind > Opret nyt Apple ID. Klik Fortsæt. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode to gange. Indstil landet/regionen til et land, hvor ExpressVPN er tilgængeligt, derefter marker afkrydsningsfeltet ud for Vilkår og betingelser. Klik på Fortsæt. Indtast de ønskede oplysninger, bl.a. dine sikkerhedsspørgsmål og svar. Klik på Fortsæt. Indtast følgende oplysninger: Betalingsmetode Vælg en betalingsmetode. Hvis du ikke ønsker at bruge den gratis prøveperiode, skal du ikke indtaste en betalingsmetode, så vælg Ingen . Hvis du ikke kan se Ingen som en mulighed, skal du følge vejledningen fra Apple eller indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til den nye placering.

. Hvis du ikke kan se som en mulighed, skal du følge vejledningen fra Apple eller indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til den nye placering. Hvis du vil bruge den gratis prøveperiode, skal du indtaste en betalingsmetode, der er knyttet til din nye placering. Faktureringsadresse Gade : Indtast et gadenavn (f.eks. Fireweed Ln).

: Indtast et gadenavn (f.eks. Fireweed Ln). By : Indtast en by (f.eks. Juneau).

: Indtast en by (f.eks. Juneau). Stat : Indtast en stat (f.eks. Alaska).

: Indtast en stat (f.eks. Alaska). Postnummer : Indtast et postnummer (f.eks. postnummer fra Alaska: 99501).

: Indtast et postnummer (f.eks. postnummer fra Alaska: 99501). Telefon: Indtast et telefonnummer. Tryk på Fortsæt. Du bliver bedt om en bekræftelseskode, der sendes til den e-mailadresse, du har indtastet. Indtast koden, der sendes til din e-mail, og klik derefter på Bekræft. Du skal se meddelelsen “Apple ID er fuldført.” Klik på Fortsæt. Du kan nu logge ud af dit nuværende Apple ID og logge ind på dit nye. Gå til App Store på din enhed. Tryk på profilikonet øverst til højre. Rul ned til bunden, og tryk på Log ud. Rul op igen, og log ind med dit nye Apple ID. Tryk på Log ind. Når du modtager meddelelsen om, at din App Store skal ændres til USA, skal du trykke på OK > Fortsæt. Du kan nu downloade ExpressVPN på din iOS-enhed. Brug for hjælp? . Tilbage til toppen

Opret et nyt Apple ID på Apples officielle side

Besøg Apples officielle side for at oprette et nyt Apple ID. Indtast følgende oplysninger: Fornavn: Indtast dit fornavn.

Indtast dit fornavn. Efternavn: Indtast dit efternavn.

Indtast dit efternavn. Land/region: Vælg USA .

Vælg . Fødselsdato : Indtast din fødselsdato.

: Indtast din fødselsdato. E-mail: Indtast din e-mail. Dette vil være dit nye Apple ID.

Indtast din e-mail. Dette vil være dit nye Apple ID. Adgangskode: Indtast din adgangskode.

Indtast din adgangskode. Bekræft adgangskode : Indtast din adgangskode igen.

: Indtast din adgangskode igen. Telefonnummer: Indtast dit telefonnummer. (Du skal bruge dette for at modtage en bekræftelseskode senere).

Indtast dit telefonnummer. (Du skal bruge dette for at modtage en bekræftelseskode senere). Bekræftelse: Vælg SMS eller Telefonopkald. Klik på Fortsæt. Indtast koden sendt til din e-mailadresse. Klik på Fortsæt. Indtast koden sendt til dit telefonnummer. Klik på Fortsæt. Du har nu oprettet et nyt Apple ID. Du kan nu logge ud af dit nuværende Apple ID og logge ind på dit nye. Gå til App Store på din enhed. Tryk på profilikonet øverst til højre. Rul ned til bunden, og tryk på Log ud. Rul op igen, og log ind med dit nye Apple ID. Tryk på Log ind. Når du modtager meddelelsen om, at din App Store skal ændres til USA, skal du trykke på OK > Fortsæt. Du kan nu downloade ExpressVPN på din iOS-enhed. Brug for hjælp? . Tilbage til toppen

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg skifte tilbage til mit originale Apple ID, når jeg har downloadet ExpressVPN?

Ja. Når du først har downloadet ExpressVPN på din enhed, fungerer appen, uanset hvilket land din Apple ID er tilknyttet.

Hvordan holder jeg ExpressVPN opdateret?

Hvis du vil opdatere en hvilken som helst iOS-app, skal du bruge det samme Apple ID, som du brugte til at downloade appen.

Hvis du skiftede tilbage til dit originale Apple ID efter at have downloadet ExpressVPN med et nyt Apple ID, skal du logge på dit nye Apple ID for ExpressVPN-appopdateringerne.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen