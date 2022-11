Quer a ExpressVPN no seu roteador? Baixe o app para iOS

Se a ExpressVPN não estiver disponível na App Store do seu país, você pode baixá-la, alterando a localização da App Store para um local onde ela está disponível, como Estados Unidos.

Existem duas maneiras de alterar o local da App Store. Você pode alterar o local do ID Apple atual ou, se você quiser manter inalteradas as assinaturas do seu ID Apple atual, você pode criar um novo Apple ID com um local diferente.

Importante: Normalmente, não é necessário usar um método de pagamento ao alterar a localização da App Store ou criar um novo ID Apple com uma localização diferente. No entanto, se quiser usar a avaliação gratuita da ExpressVPN, você terá que inserir um método de pagamento associado ao novo local que usar.

Alterar a localização do seu ID Apple atual

Nota: Estas etapas foram testadas no iOS versão 13.5.1.

No seu dispositivo, vá para a App Store.

Toque no ícone do perfil localizado no canto superior direito.

Na parte superior da tela, toque no ícone do seu perfil ou no seu ID Apple .

(Se solicitado, digite sua senha de ID Apple e toque em Iniciar Sessão.)

Toque em País/Região.

Toque em Alterar país ou região. Selecione qualquer local onde a ExpressVPN está disponível (por exemplo, Estados Unidos). Se quiser usar a avaliação gratuita, você terá que selecionar um local onde possui uma forma de pagamento.

Leia os Termos e Condições e toque em Aceitar. Toque em Aceitar novamente.

Insira os seguintes dados:

Método de Pagamento

Selecione um método de pagamento.

Se você não quiser usar a avalição gratuita, não precisará inserir uma forma de pagamento, então selecione Nenhum. Se você não vir Nenhum como uma opção, siga as etapas de resolução sugeridas pela Apple ou insira um método de pagamento associado ao novo local que você usa.

Se você não vir como uma opção, siga as etapas de resolução sugeridas pela Apple ou insira um método de pagamento associado ao novo local que você usa. Se quiser usar a avaliação gratuita, você terá que inserir um método de pagamento associado ao novo local que usar.

Nome de Cobrança

Nome: Insira seu nome.

Insira seu nome. Sobrenome: Insira seu sobrenome.

Endereço de Cobrança

Rua: Insira o nome de uma rua (p. ex., Fireweed Ln).

Insira o nome de uma rua (p. ex., Fireweed Ln). Cidade: Insira uma cidade (p. ex., Juneau).

Insira uma cidade (p. ex., Juneau). Estado: Insira um estado (p. ex., Alasca).

Insira um estado (p. ex., Alasca). Código postal: Insira um código postal (p. ex., um código do Alasca é 99501).

Insira um código postal (p. ex., um código do Alasca é 99501). Telefone: Insira um número de telefone.

Toque em Seguinte, então toque em Concluído.

Agora você pode baixar a ExpressVPN com sua localização alterada.

Criar um novo ID Apple com um local diferente

Você pode criar um novo ID Apple no seu dispositivo iOS ou com o iTunes no Windows ou Mac.

Criar novo ID Apple com seu iOS



Nota: Estas etapas foram testadas no iOS versão 14.1. No seu dispositivo, vá para a App Store. Toque no ícone do perfil localizado no canto superior direito. Na parte superior da tela, toque no ícone do seu perfil ou no seu Apple ID. (Se solicitado, digite sua senha do ID Apple e toque em Iniciar sessão.) No topo, toque em seu Apple ID. Na tela Escolher seu país ou região role para baixo e toque em uma localização onde a ExpressVPN está disponível (por exemplo, nos EUA). Você pode alterar isso mais tarde. Você será perguntado se deseja iniciar a sessão com seu ID Apple atual. Toque em Usar um ID Apple diferente. Role para baixo e toque em Criar ID Apple. Digite seu nome. Defina o País/Região para um país onde a ExpressVPN está disponível (por exemplo, Estados Unidos). Em seguida, digite seu aniversário e um endereço de email válido (ele não pode ser o associado à sua conta ID Apple original) para receber um código de verificação e concluir seu processo de inscrição. Digite sua senha. Em seguida, selecione sua região, digite um número de telefone e selecione Mensagem de texto ou Chamada telefônica para a realização de verificação. Digite os caracteres que você vê na imagem e clique em Continuar Verifique seu email para obter um código de verificação da Apple. Digite o código e toque em Seguinte. Digite o código de verificação enviado para o seu número de telefone e toque em Seguinte. Você criou com sucesso um novo ID Apple. Agora você pode sair do seu ID Apple atual e fazer login no seu novo ID. No seu dispositivo, vá para a App Store. Toque no ícone do perfil localizado no canto superior direito. Role até a parte inferior e toque em Finalizar Sessão. Role para cima e inicie sessão com seu novo ID Apple. Toque em Iniciar Sessão.

Você verá uma mensagem que diz Este ID Apple ainda não foi usado na iTunes Store. Toque em Rever. Leia os Serviços de Mídia da Apple e os Termos e Condições e deslize a alternância ao lado de Concordo com os Termos e Condições. Toque em Seguinte. Digite os seguintes dados: Método de Pagamento Se você não quiser usar a avaliação gratuita, não precisará inserir uma forma de pagamento, então selecione Nenhum . Se você não vir Nenhum como uma opção, siga as etapas de resolução sugeridas pela Apple ou insira um método de pagamento associado à nova localização que usar.

. Se você não vir como uma opção, siga as etapas de resolução sugeridas pela Apple ou insira um método de pagamento associado à nova localização que usar. Se quiser usar a avaliação gratuita, você terá que inserir um método de pagamento associado ao novo local que usar. Nome de Cobrança Nome: Insira seu nome.

Insira seu nome. Sobrenome: Insira seu sobrenome. Endereço de Cobrança Rua: Insira o nome de uma rua (p. ex. Fireweed Ln).

Insira o nome de uma rua (p. ex. Fireweed Ln). Cidade: Insira uma cidade (p. ex., Juneau).

Insira uma cidade (p. ex., Juneau). Estado: Insira um estado (p. ex., Alasca).

Insira um estado (p. ex., Alasca). Código postal: Insira um código postal (p. ex., um código do Alasca é 99501).

Insira um código postal (p. ex., um código do Alasca é 99501). Telefone: Insira um número de telefone. Toque em Seguinte. Uma mensagem ID Apple Concluído é exibida. Agora você pode baixar a ExpressVPN no seu dispositivo iOS.

Criar um novo ID Apple com o iTunes no Windows ou Mac

Nota: Essas etapas requerem o uso do iTunes no Windows 10 ou MacOS 10.13 ou anterior. No seu computador, abra a App Store. Se você estiver conectado a um ID Apple existente, clique em Conta > Encerrar Sessão. Para criar um novo ID Apple, clique em Conta > Iniciar Sessão > Criar Novo ID Apple. Clique em Continuar. Digite seu endereço de email e senha duas vezes. Defina País/Região para um país onde a ExpressVPN está disponível e marque a caixa ao lado de Termos e Condições. Clique em Continuar. Digite as informações solicitadas, incluindo suas perguntas e respostas de segurança. Clique em Continuar. Digite os seguintes dados: Método de Pagamento: Se você não quiser usar a avaliação gratuita, não precisará inserir uma forma de pagamento, então selecione Nenhum . Se você não vir Nenhum como uma opção, siga as etapas as etapas de resolução sugeridas pela Apple ou insira um método de pagamento associado ao novo local que você usar.

. Se você não vir como uma opção, siga as etapas as etapas de resolução sugeridas pela Apple ou insira um método de pagamento associado ao novo local que você usar. Se quiser usar a avaliação gratuita, você terá que inserir um método de pagamento associado ao novo local que usar. Endereço de Cobrança Rua: Insira um nome de rua (por ex., Fireweed Ln).

Insira um nome de rua (por ex., Fireweed Ln). Cidade: Insira uma cidade (p. ex., Juneau).

Insira uma cidade (p. ex., Juneau). Estado: Insira um estado (p. ex., Alasca).

Insira um estado (p. ex., Alasca). Código postal: Insira um código postal (p. ex., um código do Alasca é 99501).

Insira um código postal (p. ex., um código do Alasca é 99501). Telefone: Insira um número de telefone dos Estados Unidos. Clique em Continuar. Você será solicitado a fornecer um código de verificação que será enviado para o endereço de email digitado. Digite o código enviado para o seu email e clique em Verificar. Você deverá ver a mensagem "ID da Apple Concluído". Clique em Continuar. Agora você pode sair do seu ID Apple atual e fazer login no seu novo ID. No seu dispositivo, vá para a App Store. Toque no ícone do perfil localizado no canto superior direito. Role até a parte inferior e toque em Finalizar Sessão. Role para cima e faça login com seu novo Apple ID. Toque em Iniciar Sessão. Quando você receber o aviso de que sua App Store será alterada para EUA, toque em OK > Continuar. Agora você pode baixar a ExpressVPN no seu dispositivo iOS.

Criar um novo ID Apple no site oficial da Apple

Visite o site oficial da Apple para criar um novo ID Apple. Insira os seguintes dados: Nome: Insira seu nome.

Insira seu nome. Sobrenome: Insira seu sobrenome.

Insira seu sobrenome. País/Regão: Selecione um país onde a ExpressVPN está disponível (p. ex., Estados Unidos).

Selecione um país onde a ExpressVPN está disponível (p. ex., Estados Unidos). Data de nascimento : Insira sua data de nascimento.

: Insira sua data de nascimento. Email: Digite seu email. Este será o seu novo ID da Apple.

Digite seu email. Este será o seu novo ID da Apple. Senha : Digite sua senha.

: Digite sua senha. Confirmar senha : Digite sua senha novamente.

: Digite sua senha novamente. Telefone : Insira seu número de telefone. (Você precisará dele para receber um código de verificação mais tarde.)

: Insira seu número de telefone. (Você precisará dele para receber um código de verificação mais tarde.) Verificar com: Selecione Mensagem de texto ou Chamada telefônica. Clique em Continuar. Digite o código enviado para o seu endereço de email. Clique em Continuar. Digite o código enviado para o seu número de telefone. Clique em Continuar. Você acabou de criar um novo ID Apple. Agora você pode sair do seu ID Apple atual e entrar no novo. No seu dispositivo, acesse a App Store. Toque no ícone do perfil localizado no canto superior direito. Role até a parte inferior e toque em Finalizar Sessão. Role para cima e faça login com seu novo ID Apple. Toque em Iniciar Sessão. Você receberá uma mensagem de que sua App Store será alterada para os país que você selecionou, toque em OK > Continuar. Agora você pode baixar a ExpressVPN em seu dispositivo iOS.

Perguntas Frequentes

Depois de baixar o aplicativo ExpressVPN, posso voltar ao meu ID Apple original?

Sim. No entanto, depois de baixar o aplicativo ExpressVPN no seu dispositivo, ele funcionará independentemente do país ao qual seu ID Apple esteja associado.

Como mantenho o app ExpressVPN atualizado?

Para atualizar qualquer aplicativo iOS, você deve usar o mesmo ID Apple usado para baixar o aplicativo.

Se você voltou ao seu ID Apple original após fazer o download da ExpressVPN com um novo ID Apple, precisará entrar no seu novo ID Apple para atualizar o aplicativo.

