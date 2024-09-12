Режиссер Стивен Спилберг, «Список Шиндлера» рассказывает замечательную реальную историю Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена, который спас жизни более тысячи еврейских беженцев во время Холокоста. Первоначально движимый прибылью, он становится героем, который рискует всем, чтобы защитить тех, кто подвергается преследованиям со стороны нацистов.

С момента выхода в 1993 году фильм получил множество наград, включая семь «Оскаров», и сыграл значительную роль в образовании и памяти о Холокосте.