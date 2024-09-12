Где смотреть «Список Шиндлера» онлайнГде смотреть «Список Шиндлера» онлайн
Снятый на черно-белую пленку, «Список Шиндлера» — это суровое, бескомпромиссное изображение самых темных моментов в истории человечества. Читайте далее и узнайте, как смотреть «Список Шиндлера» онлайн самым комфортным образом с помощью ExpressVPN.
Где смотреть «Список Шиндлера» онлайн
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Netflix
Приготовьтесь стать свидетелями того, как Оскар Шиндлер принимает роковое решение, которое изменит бесчисленные жизни. Список Шиндлера доступен в нескольких библиотеках Netflix, включая каталоги для Канады, Ирландии, Бельгии и Сингапура. Просто подключитесь к серверу ExpressVPN в регионе, где вы находитесь, и смотрите «Список Шиндлера» без ограничений.
Prime Video
Prime Video предлагает возможность насладиться фильмом «Список Шиндлера» в некоторых своих каталогах. Следите за тем, как меняется Оскар Шиндлер, превращаясь из корыстного дельца в праведника мира, на Prime Video в Сингапуре, Индии, Японии и других странах. Смотрите с ExpressVPN? Подключитесь к серверу в своей стране, чтобы смотреть «Список Шиндлера» в HD на отличной скорости.
Binge
Австралийский онлайн-кинотеатр Binge предлагает место в первом ряду для всех, кто хочет смотреть «Список Шиндлера». Не можете войти в аккаунт Binge за границей? Просто подключитесь к локации VPN-серверов в Австралии с ExpressVPN и наслаждайтесь плавным воспроизведением трансляции в любой сети.
Foxtel Now
Готовы столкнуться с самыми темными страницами истории человечества? Foxtel Now предлагает еще один способ смотреть «Список Шиндлера» в Австралии. Австралийские фанаты фильма, выбравшие ExpressVPN, должны будут подключиться к локации VPN-серверов в Австралии, чтобы добиться максимального качества трансляции.
Neon
Зрителям из Новой Зеландии, которые хотят смотреть «Список Шиндлера» онлайн, следует воспользоваться платформой Neon. Если вы используете ExpressVPN, обязательно подключитесь к серверу в Новой Зеландии, чтобы наслаждаться плавной и стабильной трансляцией.
Где можно смотреть «Список Шиндлера» онлайн бесплатно
«Список» Шиндлера недоступен на бесплатных платформах. Однако вы можете смотреть его бесплатно на таких сервисах, как Prime Video, если воспользуетесь бесплатным пробным периодом. Если вы в Австралии, то обратите внимание на Binge и Foxtel Now — это платформы, где вы можете воспользоваться пробным периодом и бесплатно смотреть «Список Шиндлера» онлайн.
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Можно ли использовать VPN для просмотра «Списка Шиндлера» в другой стране?
Технически, вы можете смотреть «Список Шиндлера» фильмы, подключившись к локации VPN-серверов в другой стране, но это может нарушать условия предоставления услуг вашего потокового сервиса и ExpressVPN. ExpressVPN — это инструмент для обеспечения защиты и приватности интернет-подключения, он не предназначен для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Мы не можем отслеживать ваши действия или узнать, к каким ресурсам вы подключаетесь через наши VPN-серверы, а потому настаиваем на том, чтобы вы не нарушали условия предоставления услуг и уважали индустрию развлечений.
О чем «Список Шиндлера»?
Режиссер Стивен Спилберг, «Список Шиндлера» рассказывает замечательную реальную историю Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена, который спас жизни более тысячи еврейских беженцев во время Холокоста. Первоначально движимый прибылью, он становится героем, который рискует всем, чтобы защитить тех, кто подвергается преследованиям со стороны нацистов.
С момента выхода в 1993 году фильм получил множество наград, включая семь «Оскаров», и сыграл значительную роль в образовании и памяти о Холокосте.
Каковы рейтинг и продолжительность фильма «Список Шиндлера»?
Список Шиндлера имеет рейтинг R, что означает, что он доступен для зрителей старше 17 лет, если они не сопровождаются родителем или опекуном из-за интенсивного и графического содержания. Продолжительность фильма составляет 3 часа и 15 минуты.
Кастинг фильма «Список Шиндлера»
«Список Шиндлера» отличается не только глубоким сюжетом, но и выдающимися актерами, которые помогли перенести на экраны эту историю. Вот некоторые из ключевых актеров:
Лиам Нисон играет Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена, который спас более тысячи евреев.
Бен Кингсли играет Ицхака Штерна, еврея-бухгалтера и правую руку Шиндлера.
Рэйф Файнс изображает Амона Гёта, жестокого нацистского офицера, который руководит концентрационным лагерем Плашов.
Кэролайн Гудолл исполняет роль Эмили Шиндлер, поддерживающей и сострадательной жены Оскара.
Эмбет Дэвидц играет Хелену Хирш, еврейку-служанку, которой приходится терпеть все ужасы работы в доме Гёта.
Часто задаваемые вопросы о фильме «Список Шиндлера»
Да, вы можете найти «Список Шиндлера» в различных библиотеках Netflix, включая каталоги контента для Нидерландов, Дании, Бельгии, Южной Кореи, Египта и других стран.
Да, но не в США. Вы можете найти «Список Шиндлера» на Max в некоторых странах Латинской Америки, таких как Мексика, Аргентина и Чили.
Да, он доступен на Netflix и Prime Video, но только на ограниченное время.
Да, фильм является адаптацией романа Томаса Кенилли 1982 года «Ковчег Шиндлера», который рассказывает о реальных усилиях Оскара Шиндлера, немецкого промышленника, спасшего жизни более тысячи польских евреев во время Холокоста.
«Список Шиндлера» получил в общей сложности семь «Оскаров» на 66-й церемонии вручения премии Киноакадемии в 1994 году. Награды, которые он получил: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Стивен Спилберг), «Лучший адаптированный сценарий» (Стивен Заиллян), «Лучшая операторская работа» (Януш Каминский), «Лучшая работа художника-постановщика и декоратора» (Алан Старски и Ева Браун), «Лучший монтаж» (Майкл Кан), «Лучшая оригинальная музыка» (Джон Уильямс).
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