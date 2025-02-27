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Некоторые пользователи могут увидеть сообщение «Ваше соединение не является частным» в своем браузере, когда:

  • пытаются открыть сайт ExpressVPN;
  • посещают другие сайты после подключения к ExpressVPN.

Основная причина: это сообщение появляется, когда ваш браузер не может проверить SSL-сертификат сайта, к которому вы пытаетесь получить доступ. Чаще всего это вызвано неправильной конфигурацией браузера, некорректно установленным системным временем или ошибкой сервера.

В большинстве случаев ваша конфиденциальность и безопасность остаются защищенными. Вот как можно удостовериться, что ошибка не на вашей стороне.

Решение 1: обновите страницу

Компьютеры

Нажмите Иконка обновления. или нажмите Shift + F5 на клавиатуре.

Мобильные

Нажмите Иконка обновления. или проведите вниз по экрану.

Решение 2: очистите кэш браузера

Chrome

  1. Выберите Вертикальное многоточие.> Дополнительные инструменты > Очистить данные просмотра…
  2. Поставьте галочку для Кэшированные изображения и файлы и нажмите Очистить данные.

Firefox

  1. Выберите Иконка меню. > Библиотека > История > Очистить недавнюю историю…
  2. Поставьте галочку на Кэш и нажмите Очистить сейчас.

Решение 3: проверьте системное время

Браузеры используют системное время для проверки SSL-сертификатов.

Откройте настройки даты и времени на своем устройстве и убедитесь, что дата и время устанавливаются автоматически. Убедитесь, что вы выбрали правильный часовой пояс для вашего местоположения.

Решение 4: очистите кэш SSL в браузере

Chrome

Windows
  1. Нажмите Кнопка Пуск Windows..
  2. В строке поиска введите Свойства браузера.
  3. Нажмите вкладку Содержимое.
  4. Нажмите Очистить кэш SSL > ОК.
  5. Нажмите OK.
Mac
  1. Откройте Поиск Spotlight и найдите «Сертификаты».
  2. Выберите сертификат, который хотите удалить, и удалите его.

Firefox

  1. Выберите Иконка меню. > Библиотека > История > Очистить недавнюю историю.
  2. Поставьте галочку для Активные логины и нажмите Очистить сейчас. Обратите внимание, что вы выйдете из всех учетных записей сайтов, где в данный момент авторизованы.

Я все еще вижу ошибку «Ваше соединение не является частным»

Если вы все еще видите сообщение «Ваше соединение не является частным», проверьте, существует ли проблема в другом браузере или устройстве.

Если проблема сохраняется на других устройствах, вам нужно будет связаться с администратором сайта или сервиса, к которому вы пытаетесь получить доступ. Продолжать работу без устранения этой ошибки крайне опасно.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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