Некоторые пользователи могут увидеть сообщение «Ваше соединение не является частным» в своем браузере, когда:

пытаются открыть сайт ExpressVPN;

посещают другие сайты после подключения к ExpressVPN.

Основная причина: это сообщение появляется, когда ваш браузер не может проверить SSL-сертификат сайта, к которому вы пытаетесь получить доступ. Чаще всего это вызвано неправильной конфигурацией браузера, некорректно установленным системным временем или ошибкой сервера.

В большинстве случаев ваша конфиденциальность и безопасность остаются защищенными. Вот как можно удостовериться, что ошибка не на вашей стороне.

Решение 1: обновите страницу

Компьютеры

Нажмите или нажмите Shift + F5 на клавиатуре.

Мобильные

Нажмите или проведите вниз по экрану.

Решение 2: очистите кэш браузера

Chrome

Выберите > Дополнительные инструменты > Очистить данные просмотра… Поставьте галочку для Кэшированные изображения и файлы и нажмите Очистить данные.

Firefox

Выберите > Библиотека > История > Очистить недавнюю историю… Поставьте галочку на Кэш и нажмите Очистить сейчас.

Решение 3: проверьте системное время

Браузеры используют системное время для проверки SSL-сертификатов.

Откройте настройки даты и времени на своем устройстве и убедитесь, что дата и время устанавливаются автоматически. Убедитесь, что вы выбрали правильный часовой пояс для вашего местоположения.

Решение 4: очистите кэш SSL в браузере

Chrome

Windows

Нажмите . В строке поиска введите Свойства браузера. Нажмите вкладку Содержимое. Нажмите Очистить кэш SSL > ОК. Нажмите OK.

Mac

Откройте Поиск Spotlight и найдите «Сертификаты». Выберите сертификат, который хотите удалить, и удалите его.

Firefox

Выберите > Библиотека > История > Очистить недавнюю историю. Поставьте галочку для Активные логины и нажмите Очистить сейчас. Обратите внимание, что вы выйдете из всех учетных записей сайтов, где в данный момент авторизованы.

Я все еще вижу ошибку «Ваше соединение не является частным»

Если вы все еще видите сообщение «Ваше соединение не является частным», проверьте, существует ли проблема в другом браузере или устройстве.

Если проблема сохраняется на других устройствах, вам нужно будет связаться с администратором сайта или сервиса, к которому вы пытаетесь получить доступ. Продолжать работу без устранения этой ошибки крайне опасно.

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