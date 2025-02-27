Некоторые пользователи могут увидеть сообщение «Ваше соединение не является частным» в своем браузере, когда:
- пытаются открыть сайт ExpressVPN;
- посещают другие сайты после подключения к ExpressVPN.
Основная причина: это сообщение появляется, когда ваш браузер не может проверить SSL-сертификат сайта, к которому вы пытаетесь получить доступ. Чаще всего это вызвано неправильной конфигурацией браузера, некорректно установленным системным временем или ошибкой сервера.
В большинстве случаев ваша конфиденциальность и безопасность остаются защищенными. Вот как можно удостовериться, что ошибка не на вашей стороне.
Решение 1: обновите страницу
Компьютеры
Нажмите или нажмите Shift + F5 на клавиатуре.
Мобильные
Нажмите или проведите вниз по экрану.
Решение 2: очистите кэш браузера
Chrome
- Выберите > Дополнительные инструменты > Очистить данные просмотра…
- Поставьте галочку для Кэшированные изображения и файлы и нажмите Очистить данные.
Firefox
- Выберите > Библиотека > История > Очистить недавнюю историю…
- Поставьте галочку на Кэш и нажмите Очистить сейчас.
Решение 3: проверьте системное время
Браузеры используют системное время для проверки SSL-сертификатов.
Откройте настройки даты и времени на своем устройстве и убедитесь, что дата и время устанавливаются автоматически. Убедитесь, что вы выбрали правильный часовой пояс для вашего местоположения.
Решение 4: очистите кэш SSL в браузере
Chrome
Windows
- Нажмите .
- В строке поиска введите Свойства браузера.
- Нажмите вкладку Содержимое.
- Нажмите Очистить кэш SSL > ОК.
- Нажмите OK.
Mac
- Откройте Поиск Spotlight и найдите «Сертификаты».
- Выберите сертификат, который хотите удалить, и удалите его.
Firefox
- Выберите > Библиотека > История > Очистить недавнюю историю.
- Поставьте галочку для Активные логины и нажмите Очистить сейчас. Обратите внимание, что вы выйдете из всех учетных записей сайтов, где в данный момент авторизованы.
Я все еще вижу ошибку «Ваше соединение не является частным»
Если вы все еще видите сообщение «Ваше соединение не является частным», проверьте, существует ли проблема в другом браузере или устройстве.
Если проблема сохраняется на других устройствах, вам нужно будет связаться с администратором сайта или сервиса, к которому вы пытаетесь получить доступ. Продолжать работу без устранения этой ошибки крайне опасно.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.