Nogle brugere ser muligvis meddelelsen “Din forbindelse er ikke privat” i deres webbrowser, når:

De forsøger at tilgå ExpressVPN’s hjemmeside

Besøger en anden hjemmeside efter at have oprettet forbindelse til ExpressVPN

Årsag: Denne besked vises, når din browser ikke kan validere SSL-certifikatet for den hjemmeside, du forsøger at tilgå. Det skyldes ofte en forkert browserkonfiguration, en forkert indstillet tid eller en serverfejl.

De fleste gange forbliver dit privatliv og din sikkerhed beskyttet. Her er nogle trin til at tjekke, om fejlen skyldes din maskine.

Løsning 1: Opdater siden

Computer

Tryk på eller tryk på Shift + F5 på dit tastatur.

Mobiltelefon

Tryk på eller stryg ned på skærmen.

Løsning 2: Ryd din browsers cache

Chrome

Vælg > Flere værktøjer > Ryd browserdata… Sæt flueben ud for Cachelagring af billeder og filer, og tryk derefter på Ryd data.

Firefox

Vælg > Bibliotek > Historik > Ryd nylig historik… Sæt flueben ud for Cache, og tryk på Ryd nu.

Løsning 3: Tjek din systemtid

Webbrowsere bruger din systemtid til at verificere SSL-certifikater.

På din enhed skal du gå til dato- og tidindstillingerne og sikre, at datoen og tiden er sat til automatisk. Sørg for, at du vælger den korrekte tidszone for det sted, du er.

Løsning 4: Ryd browserens SSL-tilstand

Chrome

Windows

Klik på . Skriv Internetindstillinger i søgefeltet. Klik på Indhold-fanen. Klik på Ryd SSL-tilstand > OK. Klik på OK.

Mac

Åbn Spotlight-søgning, og søg efter “Certifikater” Vælg det certifikat, du vil fjerne, og slet det

Firefox

Vælg > Bibliotek > Historik > Ryd nylig historik Sæt flueben ud for Aktive logins, og tryk derefter på Ryd nu. Bemærk, at du vil blive logget ud af alle hjemmesiderne, du i øjeblikket er logget ind på.

Jeg ser stadig “Din forbindelse er ikke privat”

Hvis du stadig ser meddelelsen “Din forbindelse er ikke privat”, skal du bekræfte, at problemet findes i en anden browser eller enhed.

Hvis problemet fortsætter på andre enheder, skal du kontakte administratoren af den hjemmeside eller den tjeneste, du forsøger at tilgå. Det er aldrig sikkert at fortsætte uden at have løst denne fejl.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen