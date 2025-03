Noen brukere kan se meldingen «Tilkoblingen din er ikke privat» i nettleseren når:

De prøver å få tilgang til ExpressVPN-nettstedet

De besøker et annet nettsted etter tilkobling til ExpressVPN

Årsak til problemet: Denne meldingen vises når nettleseren ikke klarer å validere SSL-sertifikatet til nettstedet du prøver å få tilgang til. Dette er vanligvis forårsaket av en feilkonfigurasjon i nettleseren, feil innstilt klokke eller serverfeil.

For det meste forblir ditt personvern og sikkerhet beskyttet. Her er noen steg for å sjekke at feilen ikke ligger hos deg.

Løsning 1: Oppdater siden

Stasjonær PC

Trykk eller trykk Shift + F5 på tastaturet.

Mobil

Trykk eller dra ned på skjermen.

Løsning 2: Tøm nettleserdata

Chrome

Velg > Flere verktøy > Tøm nettleserdata … Merk av i boksen for Bufrede bilder og filer og trykk Tøm nettleserdata.

Firefox

Velg > Bibliotek > Historikk > Tøm historikk … Merk av i boksen for Nettleserdata og trykk Tøm nå.

Løsning 3: Sjekk systemklokken din

Nettlesere bruker systemklokken din når de verifiserer SSL-sertifikater.

På enheten din, gå til dato- og tidsinnstillingene og sørg for at dato og tid er innstilt automatisk. Pass på at du velger riktig tidssone for der du befinner deg.

Løsning 4: Tøm nettleserens SSL-tilstand

Chrome

Windows

Klikk . I søkefeltet, skriv inn Internettalternativer. Klikk på Innholdsfanen. Klikk på Tøm SSL-tilstand > OK. Klikk OK.

Mac

Åpne Spotlight-søk og søk etter «Sertifikater» Velg sertifikatet du vil fjerne, og slett det

Firefox

Velg > Bibliotek > Historikk > Tøm nylig historikk Merk av i boksen for Aktive pålogginger og trykk Tøm nå. Merk at du vil bli logget ut av alle nettsteder du er logget inn.

Jeg ser fortsatt «Tilkoblingen din er ikke privat»

Hvis du fortsatt ser meldingen «Tilkoblingen din er ikke privat», bekreft at problemet også eksisterer i en annen nettleser eller enhet.

Hvis problemet vedvarer på andre enheter, må du kontakte administratoren av nettstedet eller tjenesten du prøver å få tilgang til. Det er aldri trygt å fortsette uten å løse denne feilen.

