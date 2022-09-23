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Включив функцию биометрической разблокировки, вы сможете получить доступ к своим хранящимся в ExpressVPN Keys логинам без ввода основного пароля, что значительно облегчит контроль над безопасностью паролей.
ExpressVPN Keys не может получить доступ к вашим биометрическим данным
Менеджер паролей ExpressVPN Keys только получает уведомления об успешной или неуспешной биометрической аутентификации от ОС Android. Он не может ни получить доступ, ни хранить какие-либо данные, связанные с зарегистрированными биометрическими данными.
Ваш основной пароль надежно защищает ваши данные
Функция биометрической разблокировки не заменяет ваш основной пароль от ExpressVPN Keys и не ослабляет безопасность менеджера паролей.
Даже при включенной функции биометрической разблокировки ваши данные, хранящиеся в ExpressVPN Keys, всегда зашифрованы вашим основным паролем и всегда защищены шифрованием с нулевым разглашением. Подробнее о безопасности ExpressVPN Keys.
Биометрия и безопасность основного пароля
Когда вы включаете функцию биометрической разблокировки:
- ОС Android генерирует ключ шифрования, который затем хранится в Android Keystore.
- Ваш основной пароль шифруется с помощью этого ключа, а зашифрованная версия надежно хранится и может быть доступна только приложению ExpressVPN, но не другим приложениям или сервисам.
- После успешной биометрической аутентификации ExpressVPN Keys получает доступ к хранящемуся в Android Keystore ключу шифрования и использует его для расшифровки основного пароля и разблокировки ваших логинов, хранящихся в ExpressVPN Keys.
При отключении функции биометрической разблокировки:
Хранящийся в Android Keystore ключ шифрования и зашифрованная версия вашего основного пароля немедленно удаляются.
Когда вы выходите из приложения ExpressVPN для Android или удаляете его:
Ваш основной пароль удаляется из Android Keystore при выходе из приложения. Если вы удалите приложение, то и основной пароль, и ключ шифрования будут также удалены из Android Keystore.
Когда на ваше устройство Android добавляются новые биометрические данные:
- Ключ шифрования, хранящийся в Android Keystore, становится недействительным, а зашифрованная версия вашего основного пароля удаляется.
- Вы больше не сможете разблокировать ExpressVPN Keys с помощью биометрии, пока снова не введете свой основной пароль. Это гарантирует безопасность ваших логинов, даже если кто-то сможет добавить свои биометрические данные на ваше устройство без вашего согласия.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.