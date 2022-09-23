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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Включив функцию биометрической разблокировки, вы сможете получить доступ к своим хранящимся в ExpressVPN Keys логинам без ввода основного пароля, что значительно облегчит контроль над безопасностью паролей.

ExpressVPN Keys не может получить доступ к вашим биометрическим данным

Менеджер паролей ExpressVPN Keys только получает уведомления об успешной или неуспешной биометрической аутентификации от ОС Android. Он не может ни получить доступ, ни хранить какие-либо данные, связанные с зарегистрированными биометрическими данными.

Ваш основной пароль надежно защищает ваши данные

Функция биометрической разблокировки не заменяет ваш основной пароль от ExpressVPN Keys и не ослабляет безопасность менеджера паролей.

Даже при включенной функции биометрической разблокировки ваши данные, хранящиеся в ExpressVPN Keys, всегда зашифрованы вашим основным паролем и всегда защищены шифрованием с нулевым разглашением. Подробнее о безопасности ExpressVPN Keys.

Биометрия и безопасность основного пароля

Когда вы включаете функцию биометрической разблокировки:

ОС Android генерирует ключ шифрования, который затем хранится в Android Keystore.

Ваш основной пароль шифруется с помощью этого ключа, а зашифрованная версия надежно хранится и может быть доступна только приложению ExpressVPN, но не другим приложениям или сервисам.

После успешной биометрической аутентификации ExpressVPN Keys получает доступ к хранящемуся в Android Keystore ключу шифрования и использует его для расшифровки основного пароля и разблокировки ваших логинов, хранящихся в ExpressVPN Keys.

При отключении функции биометрической разблокировки:

Хранящийся в Android Keystore ключ шифрования и зашифрованная версия вашего основного пароля немедленно удаляются.

Когда вы выходите из приложения ExpressVPN для Android или удаляете его:

Ваш основной пароль удаляется из Android Keystore при выходе из приложения. Если вы удалите приложение, то и основной пароль, и ключ шифрования будут также удалены из Android Keystore.

Когда на ваше устройство Android добавляются новые биометрические данные:

Ключ шифрования, хранящийся в Android Keystore, становится недействительным, а зашифрованная версия вашего основного пароля удаляется.

Вы больше не сможете разблокировать ExpressVPN Keys с помощью биометрии, пока снова не введете свой основной пароль. Это гарантирует безопасность ваших логинов, даже если кто-то сможет добавить свои биометрические данные на ваше устройство без вашего согласия.

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