Из этого руководства вы узнаете, как настроить динамические DNS (DDNS) на роутере с прошивкой ExpressVPN.

Если в вашей сети используются динамические IP-адреса, это означает, что назначенные устройствам IP-адреса меняются с течением времени. DDNS обеспечивает фиксированную точку отсчета, которая назвается статическим именем хоста. Это полезно для размещения сервера или веб-хостинга в вашем доме, даже если интернет-провайдер постоянно меняет ваш IP-адрес.

1. Получение имени хоста DDNS

Примечание. Стандартный бесплатный сервис Dynu устраивает большинство пользователей. Приложение ExpressVPN для роутеров также поддерживает сервисы Duck DNS, No-IP, nsupdate.info и DUIA.

Откройте веб-сайт Dynu и нажмите Create Account (Создать учетную запись).

Заполните данные, затем нажмите Submit (Отправить). Вы получите от Dynu письмо с подтверждением создания учетной записи. Если вы не найдете его в своем почтовом ящике, проверьте папку «Спам».

Откройте ссылку в письме с подтверждением и войдите в свою учетную запись.

Выберите DDNS Services (Службы DDNS).

Нажмите + Add (Добавить), чтобы добавить службу DDNS.

Если у вас нет имени хоста, создайте его и введите в разделе Option 1, а затем нажмите + Add (Добавить). Используйте этот способ, если вы плохо знакомы с доменными именами.

Если у вас уже есть собственное доменное имя, введите его в разделе Option 2, а затем нажмите + Add (Добавить).

Вы увидите ваше имя хоста в верхней части и ваш текущий публичный IP-адрес в разделе IPv4 Address. Отключите настройки в середине и нажмите Save (Сохранить).

Ваше имя хоста DDNS настроено и готово к использованию.

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2. Настройка динамических DNS на роутере

Примечание. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы настроили приложение ExpressVPN на своем роутере.

Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN. Перейдите в Расширенные настройки > Динамические DNS.

В выпадающем меню выберите службу DDNS, которую вы используете. (В данном руководстве мы выбираем dynu.com).

Введите учетные данные. Для службы Dynu введите: Hostname (Имя хоста): введите имя хоста, созданное вами ранее.

(Имя хоста): введите имя хоста, созданное вами ранее. Password (Пароль): введите пароль для учетной записи Dynu. Нажмите Save (Сохранить).



Вы увидите сообщение «Обновление прошло успешно».

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После настройки динамических DNS на роутере ваш IP-адрес будет обновляться автоматически.

Вы также можете обновить свой IP-адрес вручную:

Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN. Перейдите в Расширенные настройки > Динамические DNS > Обновить IP-адрес.

Вы увидите сообщение «Обновление прошло успешно».

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