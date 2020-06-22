Из этого руководства вы узнаете, как настроить динамические DNS (DDNS) на роутере с прошивкой ExpressVPN.
Если в вашей сети используются динамические IP-адреса, это означает, что назначенные устройствам IP-адреса меняются с течением времени. DDNS обеспечивает фиксированную точку отсчета, которая назвается статическим именем хоста. Это полезно для размещения сервера или веб-хостинга в вашем доме, даже если интернет-провайдер постоянно меняет ваш IP-адрес.
Содержание
1. Получение имени хоста DDNS
2. Настройка динамических DNS на роутере
Обновление IP-адреса вручную
1. Получение имени хоста DDNS
Примечание. Стандартный бесплатный сервис Dynu устраивает большинство пользователей. Приложение ExpressVPN для роутеров также поддерживает сервисы Duck DNS, No-IP, nsupdate.info и DUIA.
Откройте веб-сайт Dynu и нажмите Create Account (Создать учетную запись).
Заполните данные, затем нажмите Submit (Отправить). Вы получите от Dynu письмо с подтверждением создания учетной записи. Если вы не найдете его в своем почтовом ящике, проверьте папку «Спам».
Откройте ссылку в письме с подтверждением и войдите в свою учетную запись.
Выберите DDNS Services (Службы DDNS).
Нажмите + Add (Добавить), чтобы добавить службу DDNS.
Если у вас нет имени хоста, создайте его и введите в разделе Option 1, а затем нажмите + Add (Добавить). Используйте этот способ, если вы плохо знакомы с доменными именами.
Если у вас уже есть собственное доменное имя, введите его в разделе Option 2, а затем нажмите + Add (Добавить).
Вы увидите ваше имя хоста в верхней части и ваш текущий публичный IP-адрес в разделе IPv4 Address. Отключите настройки в середине и нажмите Save (Сохранить).
Ваше имя хоста DDNS настроено и готово к использованию.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Настройка динамических DNS на роутере
Примечание. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы настроили приложение ExpressVPN на своем роутере.
- Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
- Перейдите в Расширенные настройки > Динамические DNS.
- В выпадающем меню выберите службу DDNS, которую вы используете. (В данном руководстве мы выбираем dynu.com).
- Введите учетные данные. Для службы Dynu введите:
- Hostname (Имя хоста): введите имя хоста, созданное вами ранее.
- Password (Пароль): введите пароль для учетной записи Dynu.
- Нажмите Save (Сохранить).
Вы увидите сообщение «Обновление прошло успешно».
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Обновление IP-адреса вручную
После настройки динамических DNS на роутере ваш IP-адрес будет обновляться автоматически.
Вы также можете обновить свой IP-адрес вручную:
- Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
- Перейдите в Расширенные настройки > Динамические DNS > Обновить IP-адрес.
Вы увидите сообщение «Обновление прошло успешно».
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.