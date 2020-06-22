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Из этого руководства вы узнаете, как настроить динамические DNS (DDNS) на роутере с прошивкой ExpressVPN.

Если в вашей сети используются динамические IP-адреса, это означает, что назначенные устройствам IP-адреса меняются с течением времени. DDNS обеспечивает фиксированную точку отсчета, которая назвается статическим именем хоста. Это полезно для размещения сервера или веб-хостинга в вашем доме, даже если интернет-провайдер постоянно меняет ваш IP-адрес.

Содержание

1. Получение имени хоста DDNS
2. Настройка динамических DNS на роутере
Обновление IP-адреса вручную

1. Получение имени хоста DDNS

Примечание. Стандартный бесплатный сервис Dynu устраивает большинство пользователей. Приложение ExpressVPN для роутеров также поддерживает сервисы Duck DNS, No-IP, nsupdate.info и DUIA.

Откройте веб-сайт Dynu и нажмите Create Account (Создать учетную запись).

Нажмите Create Account (Создать учетную запись).

Заполните данные, затем нажмите Submit (Отправить). Вы получите от Dynu письмо с подтверждением создания учетной записи. Если вы не найдете его в своем почтовом ящике, проверьте папку «Спам».

Нажмите Submit (Отправить), чтобы создать учетную запись.

Откройте ссылку в письме с подтверждением и войдите в свою учетную запись.

Выберите DDNS Services (Службы DDNS).

Select "DDNS Services."

Нажмите + Add (Добавить), чтобы добавить службу DDNS.

Добавьте службу DDNS.

Если у вас нет имени хоста, создайте его и введите в разделе Option 1, а затем нажмите + Add (Добавить). Используйте этот способ, если вы плохо знакомы с доменными именами.

Введите предпочитаемое имя хоста в разделе Option 1.

Если у вас уже есть собственное доменное имя, введите его в разделе Option 2, а затем нажмите + Add (Добавить).

Введите существующее имя хоста в разделе Option 2.

Вы увидите ваше имя хоста в верхней части и ваш текущий публичный IP-адрес в разделе IPv4 Address. Отключите настройки в середине и нажмите Save (Сохранить).

Ваше имя хоста DDNS настроено и готово к использованию.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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2. Настройка динамических DNS на роутере

Примечание. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы настроили приложение ExpressVPN на своем роутере.

  1. Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
  2. Перейдите в Расширенные настройки > Динамические DNS.
    Выберите "Динамические DNS".
  3. В выпадающем меню выберите службу DDNS, которую вы используете. (В данном руководстве мы выбираем dynu.com).
    Выберите службу DDNS, которую вы используете.
  4. Введите учетные данные. Для службы Dynu введите:
    • Hostname (Имя хоста): введите имя хоста, созданное вами ранее.
    • Password (Пароль): введите пароль для учетной записи Dynu.
  5. Нажмите Save (Сохранить).
    Нажмите Save (Сохранить).

Вы увидите сообщение «Обновление прошло успешно».

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Обновление IP-адреса вручную

После настройки динамических DNS на роутере ваш IP-адрес будет обновляться автоматически.

Вы также можете обновить свой IP-адрес вручную:

  1. Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
  2. Перейдите в Расширенные настройки > Динамические DNS > Обновить IP-адрес.

Выберите "Обновить IP-адрес".

Вы увидите сообщение «Обновление прошло успешно».

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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