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Вы можете экспортировать свои логины, сохраненные в ExpressVPN Keys, (и импортировать их в другую учетную запись ExpressVPN Keys или иного менеджера паролей) с помощью приложения ExpressVPN для Android. Эта возможность недоступна в приложении ExpressVPN для iOS и расширении ExpressVPN для Chrome.
- Откройте приложение ExpressVPN для Android.
- Откройте вкладку Настройки.
- Нажмите Настройки > Данные > Экспортировать в CSV.
- Нажмите Экспортировать пароли.
- Разблокируйте ExpressVPN Keys.
- Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.