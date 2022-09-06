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Важно! Пользователи устройств Windows, Mac и Linux постепенно получают доступ к ExpressVPN Keys в виде расширения для браузера Chrome, а также через приложение ExpressVPN для iOS и Android.

Вы можете экспортировать свои логины, сохраненные в ExpressVPN Keys, (и импортировать их в другую учетную запись ExpressVPN Keys или иного менеджера паролей) с помощью приложения ExpressVPN для Android. Эта возможность недоступна в приложении ExpressVPN для iOS и расширении ExpressVPN для Chrome.

  1. Откройте приложение ExpressVPN для Android.
  2. Откройте вкладку Настройки.
  3. Нажмите Настройки > Данные > Экспортировать в CSV.
  4. Нажмите Экспортировать пароли.
  5. Разблокируйте ExpressVPN Keys.
  6. Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.
Важно! Файл CSV не является зашифрованным, и поэтому любой человек, имеющий к нему доступ, сможет узнать ваши логины и пароли. Руководствуясь соображениями безопасности, мы советуем вам сразу же удалить этот файл, завершив перенос логинов в другую учетную запись ExpressVPN Keys.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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