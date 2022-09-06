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Важно! Пользователи устройств Windows, Mac и Linux постепенно получают доступ к ExpressVPN Keys в виде Android. Пользователи устройств Windows, Mac и Linux постепенно получают доступ к ExpressVPN Keys в виде расширения для браузера Chrome , а также через приложение ExpressVPN для iOS

Вы можете экспортировать свои логины, сохраненные в ExpressVPN Keys, (и импортировать их в другую учетную запись ExpressVPN Keys или иного менеджера паролей) с помощью приложения ExpressVPN для Android. Эта возможность недоступна в приложении ExpressVPN для iOS и расширении ExpressVPN для Chrome.

Откройте приложение ExpressVPN для Android. Откройте вкладку Настройки. Нажмите Настройки > Данные > Экспортировать в CSV. Нажмите Экспортировать пароли. Разблокируйте ExpressVPN Keys. Выберите, куда вы хотели бы сохранить файл CSV.

Важно! Файл CSV не является зашифрованным, и поэтому любой человек, имеющий к нему доступ, сможет узнать ваши логины и пароли. Руководствуясь соображениями безопасности, мы советуем вам сразу же удалить этот файл, завершив перенос логинов в другую учетную запись ExpressVPN Keys.

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