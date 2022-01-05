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Önemli: ExpressVPN Keys şu anda tüm kullanıcılara kademeli olarak Windows, Mac ve Linux’ta bir ExpressVPN Keys şu anda tüm kullanıcılara kademeli olarak Windows, Mac ve Linux’ta bir Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla ve ExpressVPN iOS ve Android uygulamasıyla sunulmaktadır.

Bu rehber, otomatik doldurmayı nasıl kullanacağınızı gösterecektir. Otomatik doldurma, sitelerdeki ve hizmetlerdeki giriş bilgilerini otomatik olarak doldurarak size zaman kazandırır. Kullandığınız tarayıcıdan ayrılmadan tek bir tıkla hesaplarınıza giriş yapabilirsiniz.

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:

Giriş bilgilerini kaydettiğiniz giriş ekranına veya sayfaya gidin. Kullanıcı adı veya şifre alanına tıklayın. Doldurmak istediğiniz giriş bilgisini seçin.

Otomatik doldurma çalışmazsa bu sorun giderme sayfasına başvurun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Android için ExpressVPN:

Öncelikle şu adımları izleyerek Android’in otomatik doldurma hizmetini etkinleştirmeniz gerekecektir:

ExpressVPN uygulamasını açın. Seçenekler sekmesine dokunun. Ayarlar‘a dokunun. Giriş Bilgilerini Otomatik Doldurmayı Etkinleştir‘e dokunun. (Bu seçeneği görmüyorsanız Android otomatik doldurma hizmetini kullanmak için ExpressVPN Keys’i zaten seçmişsinizdir.) Yönergeleri takip edin.

Bunu ayarladıktan sonra şu adımları izleyerek otomatik doldurmayı kullanabilirsiniz:

Giriş bilgilerini kaydettiğiniz giriş ekranına veya sayfaya gidin. Kullanıcı adı veya şifre alanına dokunun. Kilidi açmak için dokunun veya farklı bir giriş yapmak için ExpressVPN simgesine dokunun.

Kilitliyken önerilen girişleri göster

Listeden manuel olarak birini seçmek yerine, girişinizin sizin için otomatik olarak önerilmesini sağlayabilirsiniz. Bu adımları takip edin:

ExpressVPN uygulamasını açın. Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun. Güvenlik‘e dokunun. Kilitliyken önerilen girişleri göster‘i açın.

Otomatik doldurma çalışmazsa bu sorun giderme sayfasına başvurun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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iOS için ExpressVPN:

Öncelikle şu adımları izleyerek Android’in otomatik doldurma hizmetini etkinleştirmeniz gerekecektir:

Ayarlar uygulamasını açın. Parolalar‘a dokunun. Parolaları Otomatik Doldur‘a dokunun. Etkinleştirmek için ExpressVPN‘e dokunun. Devredışı bırakmak için iCloud Anahtar Zinciri‘ne dokunun.

Bunu ayarladıktan sonra şu adımları izleyerek otomatik doldurmayı kullanabilirsiniz:

Giriş bilgilerini kaydettiğiniz giriş ekranına veya sayfaya gidin. Kullanıcı adı veya şifre alanına dokunun. Klavyenin üzerindeki giriş bilgisine veya farklı bir giriş bilgisi kullanmak için ExpressVPN simgesine dokunun.

Otomatik doldurma çalışmazsa bu sorun giderme sayfasına başvurun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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