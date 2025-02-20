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Это руководство покажет вам как найти и сохранить данные диагностики в приложениях ExpressVPN.

После того как вы найдете и сохраните данные диагностики, вы сможете отправить их нашей команде службы поддержки. Это поможет нашей команде лучше понять вашу проблему и найти решение как можно скорее.

Нажмите на ссылки ниже, чтобы найти инструкции для вашего устройства:

Windows

В приложении ExpressVPN для Windows:

  1. Нажмите Иконка меню. > Служба поддержки & > Данные диагностики.
  2. Нажмите Сохранить в файл.
  3. Выберите, как вы хотите назвать файл и где вы хотите его сохранить. После принятия решения нажмите Сохранить.

После сохранения вы можете отправить этот диагностический файл команде службы поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. Для этого:

  1. В приложении ExpressVPN для Windows нажмите Иконка меню. > Служба поддержки & > Онлайн-чат. Откроется окно в вашем предпочитаемом браузере. Онлайн-чат ExpressVPN появится в правом нижнем углу этого окна.
  2. Нажмите на значок скрепки в левом нижнем углу окна онлайн-чата.
  3. Найдите сохраненный диагностический файл и нажмите Открыть. Ваш файл будет отправлен нашим агентам онлайн-чата для проверки.
Mac

В приложении ExpressVPN для Mac:

  1. Нажмите Иконка меню. > Служба поддержки & > Данные диагностики.
  2. Нажмите Сохранить в файл.
  3. Выберите, как вы хотите назвать файл и где вы хотите его сохранить. После принятия решения нажмите Сохранить.

После сохранения вы можете отправить этот диагностический файл команде службы поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. Для этого:

  1. В приложении ExpressVPN для Mac нажмите Иконка меню. > Служба поддержки & > Онлайн-чат. Откроется окно в вашем предпочитаемом браузере, и откроется онлайн-чат ExpressVPN.
  2. Нажмите на значок скрепки в левом нижнем углу окна онлайн-чата.
  3. Найдите сохраненный диагностический файл и нажмите Открыть. Ваш файл будет отправлен нашим агентам онлайн-чата для проверки.
Android

В приложении ExpressVPN для Android:

  1. Нажмите Поддержка.
  2. В разделе О приложении нажмите Детали приложения: vXX.XX.X (XXXXXXX). Буквы X обозначают текущую версию приложения ExpressVPN для Android, установленную на вашем устройстве.
  3. Нажмите Диагностические данные.
  4. Нажмите Иконка копирования. в правом верхнем углу.

После копирования вы можете отправить этот диагностический файл команде службы поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. Для этого:

  1. В приложении ExpressVPN для Android нажмите Поддержка.
  2. В разделе Служба поддержки нажмите Онлайн-чат. Это откроет окно онлайн-чата.
  3. Нажмите на строку сообщения и вставьте сохраненные ранее данные диагностики.
  4. Нажмите на зеленую стрелку, чтобы отправить данные диагностики нашим агентам.
iOS

В приложении ExpressVPN для iOS:

  1. Нажмите Поддержка.
  2. В разделе О приложении нажмите Детали приложения: vXX.XX.X (XXXXXXX). Буквы X обозначают текущую версию приложения ExpressVPN для Android, установленную на вашем устройстве.
  3. Нажмите Диагностические данные.
  4. Нажмите Иконка копирования. в правом верхнем углу.

После копирования вы можете отправить этот диагностический файл команде службы поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. Для этого:

  1. В приложении ExpressVPN для iOS нажмите Поддержка.
  2. В разделе Служба поддержки нажмите Онлайн-чат. Это откроет окно онлайн-чата.
  3. Нажмите на строку сообщения в нижней части окна онлайн-чата и вставьте сохраненные ранее данные диагностики.
  4. Нажмите на зеленую стрелку, чтобы отправить данные диагностики нашим агентам.

 

Нужна помощь? Свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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