Это руководство покажет вам как найти и сохранить данные диагностики в приложениях ExpressVPN.

После того как вы найдете и сохраните данные диагностики, вы сможете отправить их нашей команде службы поддержки. Это поможет нашей команде лучше понять вашу проблему и найти решение как можно скорее.

Нажмите на ссылки ниже, чтобы найти инструкции для вашего устройства:

Windows

В приложении ExpressVPN для Windows: Нажмите > Служба поддержки & > Данные диагностики. Нажмите Сохранить в файл. Выберите, как вы хотите назвать файл и где вы хотите его сохранить. После принятия решения нажмите Сохранить. После сохранения вы можете отправить этот диагностический файл . Для этого: В приложении ExpressVPN для Windows нажмите > Служба поддержки & > Онлайн-чат. Откроется окно в вашем предпочитаемом браузере. Онлайн-чат ExpressVPN появится в правом нижнем углу этого окна. Нажмите на значок скрепки в левом нижнем углу окна онлайн-чата. Найдите сохраненный диагностический файл и нажмите Открыть. Ваш файл будет отправлен нашим агентам онлайн-чата для проверки.

Mac

В приложении ExpressVPN для Mac: Нажмите > Служба поддержки & > Данные диагностики. Нажмите Сохранить в файл. Выберите, как вы хотите назвать файл и где вы хотите его сохранить. После принятия решения нажмите Сохранить. После сохранения вы можете отправить этот диагностический файл . Для этого: В приложении ExpressVPN для Mac нажмите > Служба поддержки & > Онлайн-чат. Откроется окно в вашем предпочитаемом браузере, и откроется онлайн-чат ExpressVPN. Нажмите на значок скрепки в левом нижнем углу окна онлайн-чата. Найдите сохраненный диагностический файл и нажмите Открыть. Ваш файл будет отправлен нашим агентам онлайн-чата для проверки.

Android

В приложении ExpressVPN для Android: Нажмите Поддержка. В разделе О приложении нажмите Детали приложения: vXX.XX.X (XXXXXXX). Буквы X обозначают текущую версию приложения ExpressVPN для Android, установленную на вашем устройстве. Нажмите Диагностические данные. Нажмите в правом верхнем углу. После копирования вы можете отправить этот диагностический файл . Для этого: В приложении ExpressVPN для Android нажмите Поддержка. В разделе Служба поддержки нажмите Онлайн-чат. Это откроет окно онлайн-чата. Нажмите на строку сообщения и вставьте сохраненные ранее данные диагностики. Нажмите на зеленую стрелку, чтобы отправить данные диагностики нашим агентам.

iOS

В приложении ExpressVPN для iOS: Нажмите Поддержка. В разделе О приложении нажмите Детали приложения: vXX.XX.X (XXXXXXX). Буквы X обозначают текущую версию приложения ExpressVPN для Android, установленную на вашем устройстве. Нажмите Диагностические данные. Нажмите в правом верхнем углу. После копирования вы можете отправить этот диагностический файл . Для этого: В приложении ExpressVPN для iOS нажмите Поддержка. В разделе Служба поддержки нажмите Онлайн-чат. Это откроет окно онлайн-чата. Нажмите на строку сообщения в нижней части окна онлайн-чата и вставьте сохраненные ранее данные диагностики. Нажмите на зеленую стрелку, чтобы отправить данные диагностики нашим агентам.

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