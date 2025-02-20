Это руководство покажет вам как найти и сохранить данные диагностики в приложениях ExpressVPN.
После того как вы найдете и сохраните данные диагностики, вы сможете отправить их нашей команде службы поддержки. Это поможет нашей команде лучше понять вашу проблему и найти решение как можно скорее.
Нажмите на ссылки ниже, чтобы найти инструкции для вашего устройства:
В приложении ExpressVPN для Windows:
- Нажмите > Служба поддержки & > Данные диагностики.
- Нажмите Сохранить в файл.
- Выберите, как вы хотите назвать файл и где вы хотите его сохранить. После принятия решения нажмите Сохранить.
После сохранения вы можете отправить этот диагностический файл команде службы поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. Для этого:
- В приложении ExpressVPN для Windows нажмите > Служба поддержки & > Онлайн-чат. Откроется окно в вашем предпочитаемом браузере. Онлайн-чат ExpressVPN появится в правом нижнем углу этого окна.
- Нажмите на значок скрепки в левом нижнем углу окна онлайн-чата.
- Найдите сохраненный диагностический файл и нажмите Открыть. Ваш файл будет отправлен нашим агентам онлайн-чата для проверки.
В приложении ExpressVPN для Mac:
- Нажмите > Служба поддержки & > Данные диагностики.
- Нажмите Сохранить в файл.
- Выберите, как вы хотите назвать файл и где вы хотите его сохранить. После принятия решения нажмите Сохранить.
После сохранения вы можете отправить этот диагностический файл команде службы поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. Для этого:
- В приложении ExpressVPN для Mac нажмите > Служба поддержки & > Онлайн-чат. Откроется окно в вашем предпочитаемом браузере, и откроется онлайн-чат ExpressVPN.
- Нажмите на значок скрепки в левом нижнем углу окна онлайн-чата.
- Найдите сохраненный диагностический файл и нажмите Открыть. Ваш файл будет отправлен нашим агентам онлайн-чата для проверки.
В приложении ExpressVPN для Android:
- Нажмите Поддержка.
- В разделе О приложении нажмите Детали приложения: vXX.XX.X (XXXXXXX). Буквы X обозначают текущую версию приложения ExpressVPN для Android, установленную на вашем устройстве.
- Нажмите Диагностические данные.
- Нажмите в правом верхнем углу.
После копирования вы можете отправить этот диагностический файл команде службы поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. Для этого:
- В приложении ExpressVPN для Android нажмите Поддержка.
- В разделе Служба поддержки нажмите Онлайн-чат. Это откроет окно онлайн-чата.
- Нажмите на строку сообщения и вставьте сохраненные ранее данные диагностики.
- Нажмите на зеленую стрелку, чтобы отправить данные диагностики нашим агентам.
В приложении ExpressVPN для iOS:
- Нажмите Поддержка.
- В разделе О приложении нажмите Детали приложения: vXX.XX.X (XXXXXXX). Буквы X обозначают текущую версию приложения ExpressVPN для Android, установленную на вашем устройстве.
- Нажмите Диагностические данные.
- Нажмите в правом верхнем углу.
После копирования вы можете отправить этот диагностический файл команде службы поддержки ExpressVPN через онлайн-чат. Для этого:
- В приложении ExpressVPN для iOS нажмите Поддержка.
- В разделе Служба поддержки нажмите Онлайн-чат. Это откроет окно онлайн-чата.
- Нажмите на строку сообщения в нижней части окна онлайн-чата и вставьте сохраненные ранее данные диагностики.
- Нажмите на зеленую стрелку, чтобы отправить данные диагностики нашим агентам.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.