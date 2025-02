Denna guide visar dig hur du hittar och sparar din diagnostisk information i ExpressVPN-apparna.

När du har hittat och sparat din diagnostisk information, kan du sedan skicka den till vårt kundtjänstteam. Detta kommer att hjälpa vårt team att bättre förstå ditt problem och hitta en lösning så snart som möjligt.

Klicka på länkarna nedan för att hitta instruktioner för din enhet:

Windows

I ExpressVPN-appen för Windows: Klicka på > Hjälp & Support > Diagnostisk information. Klicka på Spara till fil. Välj vad du vill namnge filen och var du vill spara den. När du har bestämt, klicka på Spara. När det är sparat, kan du sedan skicka denna diagnostiska fil till . För att göra så: I ExpressVPN-appen för Windows, klicka på > Hjälp & Support > Live-chatt. Ett fönster öppnas i din föredragna webbläsare. ExpressVPN Live-chatt kommer att visas längst ner till höger i detta fönster. Klicka på gem-ikonen längst ner till vänster i Live-chattfönstret. Hitta din sparade diagnostiska fil och klicka på Öppna. Din fil kommer sedan att skickas till våra Live-chattagenter för att granskas.

Mac

In the ExpressVPN app for Mac: Klicka på > Hjälp & Support > Diagnostisk information. Klicka på Spara till fil. Välj vad du vill namnge filen och var du vill spara den. När du har bestämt, klicka på Spara. När det är sparat, kan du sedan skicka denna diagnostiska fil till . För att göra så: I ExpressVPN:s app för Mac, klicka på > Hjälp & Support > Live-chatt. Ett fönster öppnas i din föredragna webbläsare, och ExpressVPN Live-chatt öppnas. Klicka på gem-ikonen längst ner till vänster i Live-chattfönstret. Hitta din sparade diagnostiska fil och klicka på Öppna. Din fil kommer sedan att skickas till våra Live-chattagenter för att granskas.

Android

In the ExpressVPN app for Android: Tryck på Hjälp. Under Om, tryck på Appdetaljer: vXX.XX.X (XXXXXXX). The Xs represent the current version of the ExpressVPN app for Android you have installed on your device. Tryck på Diagnostisk information. Tryck på i det övre högra hörnet. När du har kopierat kan du sedan skicka denna diagnostiska fil till . För att göra så: In the ExpressVPN app for Android, tap Help. Under Kundtjänst, tryck på Live-chatt. Detta öppnar Live-chattfönstret. Tryck på meddelanderutan och klistra in den diagnostiska informationen du sparade tidigare. Tryck på den gröna pilen för att skicka den diagnostiska informationen till våra agenter.

iOS

In the ExpressVPN app for iOS: Tryck på Hjälp. Under Om, tryck på Appdetaljer: vXX.XX.X (XXXXXXX). The Xs represent the current version of the ExpressVPN app for Android you have installed on your device. Tryck på Diagnostisk information. Tryck på i det övre högra hörnet. När du har kopierat kan du sedan skicka denna diagnostiska fil till . För att göra så: In the ExpressVPN app for iOS, tap Help. Under Kundtjänst, tryck på Live-chatt. Detta öppnar Live-chattfönstret. Tryck på meddelanderutan längst ner i Live-chattfönstret och klistra in den diagnostiska informationen du sparade tidigare. Tryck på den gröna pilen för att skicka den diagnostiska informationen till våra agenter.

Behöver du hjälp? .

Tillbaka till toppen