Bu kılavuz, ExpressVPN uygulamaları içinde hata bilgilerinizi nasıl bulacağınızı ve kaydedeceğinizi gösterecektir.

Hata bilgilerinizi bulup kaydettikten sonra, bu bilgileri Müşteri Destek ekibimize iletebilirsiniz. Bu, ekibimizin sorunuzu daha iyi anlamasına ve mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmasına yardımcı olacaktır.

Cihazınıza uygun talimatları bulmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:

Windows

Windows için ExpressVPN uygulaması: > Yardım & Destek> Hata Bilgileri seçeneğine tıklayın. Dosyaya Kaydet seçeneğine tıklayın. Dosyayı nasıl adlandırmak ve nereye kaydetmek istediğinizi seçin. Karar verdikten sonra, Kaydet seçeneğine tıklayın. Kaydedildikten sonra, bu hata dosyasını gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için: Windows için ExpressVPN uygulamasında > Yardım & Destek> Canlı Sohbet seçeneğine tıklayın. Tercih ettiğiniz tarayıcıda bir pencere açılacaktır. ExpressVPN Canlı Sohbet bu pencerenin sağ alt köşesinde görünecektir. Canlı Sohbet penceresinin sol alt köşesindeki ataş simgesine tıklayın. Kaydedilen hata dosyanızı bulun ve Aç seçeneğine tıklayın. Dosyanız daha sonra gözden geçirilmek üzere Canlı Sohbet temsilcilerimize gönderilecektir.

Mac

Mac için ExpressVPN uygulaması: > Yardım & Destek> Hata Bilgileri seçeneğine tıklayın. Dosyaya Kaydet seçeneğine tıklayın. Dosyayı nasıl adlandırmak ve nereye kaydetmek istediğinizi seçin. Karar verdikten sonra, Kaydet seçeneğine tıklayın. Kaydedildikten sonra, bu hata dosyasını gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için: Mac için ExpressVPN uygulamasında > Yardım & Destek> Canlı Sohbet. Tercih ettiğiniz tarayıcıda bir pencere açılacak ve ExpressVPN Canlı Sohbet açılacaktır. Canlı Sohbet penceresinin sol alt köşesindeki ataş simgesine tıklayın. Kaydedilen hata dosyanızı bulun ve Aç seçeneğine tıklayın. Dosyanız daha sonra gözden geçirilmek üzere Canlı Sohbet temsilcilerimize gönderilecektir.

Android

Android için ExpressVPN uygulaması: Yardım seçeneğine dokunun. Hakkında altında, Uygulama Detayları: vXX.XX.X (XXXXXXX) seçeneğine dokunun. Xs, cihazınıza yüklemiş olduğunuz Android için ExpressVPN uygulamasının mevcut sürümünü temsil etmektedir. Hata Bilgileri seçeneğine dokunun. Sağ üst köşedeki simgesine dokunun. Kopyaladıktan sonra, bu hata dosyasını gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için: Android için ExpressVPN uygulamasında Yardım seçeneğine dokunun. Müşteri Destek altında, Canlı Sohbet seçeneğine dokunun. Bu, Canlı Sohbet penceresini açacaktır. Mesaj çubuğuna dokunun ve önceden kaydettiğiniz hata bilgilerini yapıştırın. Hata bilgilerini temsilcilerimize göndermek için yeşil ok üzerine dokunun.

iOS

iOS için ExpressVPN uygulamasında: Yardım seçeneğine dokunun. Hakkında altında, Uygulama Detayları: vXX.XX.X (XXXXXXX) seçeneğine dokunun. Xs, cihazınıza yüklemiş olduğunuz Android için ExpressVPN uygulamasının mevcut sürümünü temsil etmektedir. Hata Bilgileri seçeneğine dokunun. Sağ üst köşedeki simgesine dokunun. Kopyaladıktan sonra, bu hata dosyasını gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için: iOS için ExpressVPN uygulamasında Yardım seçeneğine dokunun. Müşteri Destek altında, Canlı Sohbet seçeneğine dokunun. Bu, Canlı Sohbet penceresini açacaktır. Canlı Sohbet penceresinin altındaki mesaj çubuğuna dokunun ve önceden kaydettiğiniz hata bilgilerini yapıştırın. Hata bilgilerini temsilcilerimize göndermek için yeşil ok üzerine dokunun.

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