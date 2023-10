Nie, to nie ma nic wspólnego z filmami erotycznymi. Litera D (ang. divorce) oznacza rozwód. Dwanaście osób po rozwodzie chce ponownie znaleźć miłość, a my jesteśmy zaproszeni do tej podróży!

The Big D to kolejny z programów luźno zainspirowanych sukcesem Love Island. Akcja dzieje się w tropikalnej willi w Kostaryce, do której przenoszą się świeżo rozwiedzione pary. Uczestnicy mają nadzieję na ponowne znalezienie miłości… ze swoimi byłymi. Będą się nawzajem oceniać, flirtować ze sobą, chcąc rozpalić nowy ogień (lub ponownie wzniecić stare płomienie) i brać udział w „ćwiczeniach”. Co tydzień eliminowany jest jeden uczestnik w ramach kary za to, że nie jest dobrym „materiałem na związek”. Auć.

The Big D był wcześniej emitowany na TBS, jednak został wycofany przez Warner Bros podczas ich fuzji z Discovery. Program The Big D został jednak doceniony przez USA Network, a sezon 2 zostanie wyemitowany w ramach środowego wieczornego pasma programowego „Hump Day”.