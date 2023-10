JoJo Fletcher และ Jordan Rodgers เป็นพิธีกรรายการ The Big D ซึ่งทั้งคู่ประสบความสำเร็จจากรายการออกเดทยอดนิยมอย่าง The Bachelorette

The Big D ซีซั่น 2 ออกอากาศตอนแรกทาง USA Network วันที่ 14 มิถุนายน 2023 เวลา 22.00 น. ET ทุกตอนจะออกอากาศทุกสัปดาห์และจะสตรีมบน Peacock

ก่อนหน้านี้ The Big D ออกอากาศทาง TBS แต่ถูกยกเลิกโดย Warner Bros. ในระหว่าง การควบรวมกิจการ กับ Discovery แต่ The Big D พบรักอีกครั้งกับ USA Network และ ซีซั่น 2 จะออกอากาศเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “Hump Day” ในคืนวันพุธของช่อง

The Big D รอดแล้ว! อาจจะยากเกินไปสำหรับ TBS แต่ USA Network กำลังดำเนินการอยู่ เรากำลังมุ่งหน้าสู่สรวงสวรรค์พร้อมกับการหย่าร้างที่มองหาความรักอีกครั้ง นี่คือวิธีทั้งหมดในการรับชม The Big D ทางออนไลน์

จะรับชม The Big D ได้ที่ไหน จะรับชม The Big D ได้ที่ไหน

Need help? Chat with us!