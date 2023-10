Det är JoJo Fletcher och Jordan Rodgers som är programledare för The Big D. Paret hittade varandra i dejtingprogrammet The Bachelorette .

Har du Peacock ? Streama avsnitt av The Big D on demand på streamingtjänsten. Avsnitten kan streamas nästföljande dag. Nya användare kan prova Peacock gratis i sju dagar, och tjänsten är relativt billig (5 USD per månad).

The Big D säsong 2 hade premiär på USA Network den 14 juni 2023 klockan 22:00 ET . Avsnitten sänds en gång i veckan och kan streamas på Peacock .

The Big D sändes tidigare på TBS men lades ner av Warner Bros under deras sammanslagning med Discovery . Men The Big D hittade kärleken igen hos USA Network , och säsong 2 kommer att sändas som en del av kanalens "Hump Day" på onsdagkvällar.

The Big D är ett av alla program som verkar ha tagit inspiration av Love Islands framgångar. I serien får nyskilda par åka till en tropisk villa i Costa Rica där de söker efter kärleken igen... tätt åtföljda av sina ex. De får se varandra i nytt ljus och flörta med nya flammor (eller kanske försöka väcka den gamla lågan igen) samtidigt som de deltar i olika aktiviteter. Varje vecka blir en tävlande eliminerad för att inte vara "relationsduglig". Ouch.

The Big D har räddats! Det var för stort för TBS, men USA Network tar upp stafettpinnen. Vi ger oss av till paradiset med frånskilda personer som vill hitta kärleken igen. Så här gör du för att se The Big D online.

