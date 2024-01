Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

Este tutorial mostrará como configurar o aplicativo da ExpressVPN em seu Amazon Fire TV Stick ou sua Fire TV.

O aplicativo da ExpressVPN é compatível com:

Fire TV: Todas as versões

Fire TV Stick: 2ª geração e acima

Importante: Se você deseja transmitir conteúdo do Prime Video em seu dispositivo Amazon, escolha um local de servidor que corresponda à sua conta Amazon. Seu país da Amazon pode ser encontrado em Sua Conta > Seu Conteúdo e Dispositivos > Preferências > País/Região.

Ainda não é um cliente da ExpressVPN?

Leia mais sobre VPN para Amazon Fire TV e Fire Stick.

Baixar o aplicativo da ExpressVPN

Importante: Se você não puder acessar a Amazon Appstore, faça o sideload do aplicativo da ExpressVPN para seu dispositivo Fire.

Em seu dispositivo Fire, vá para . Digite ExpressVPN.

Selecione ExpressVPN.

Importante: Se você não conseguir encontrar o aplicativo da ExpressVPN na Amazon Appstore, faça o sideload do aplicativo da ExpressVPN para seu dispositivo Fire.

Selecione Download.

Selecione Abrir.

Continue para a ativação do aplicativo ExpressVPN.

Como fazer o sideload do APK do aplicativo da ExpressVPN

Importante: Siga os passos abaixo para fazer o sideload do APK do aplicativo da ExpressVPN somente se o aplicativo da ExpressVPN não estiver disponível para download diretamente para seu dispositivo Fire. Nota: ExpressVPN não é afiliada a nenhum aplicativo de terceiros. Em seu dispositivo Fire, vá para Configurações > Minha TV Fire > Opções do Desenvolvedor. Importante: Opções do Desenvolvedor pode não estar disponível no seu dispositivo Fire TV por padrão. Para ativar as Opções do Desenvolvedor: Vá para Minha Fire TV > Sobre. Selecione a primeira opção na lista. Este deve ser o nome do seu dispositivo Fire TV. Pressione o botão Selecionar no controle remoto da Fire TV sete vezes. pode não estar disponível no seu dispositivo Fire TV por padrão. Para ativar as Você deve ver uma mensagem dizendo que você já é um desenvolvedor. Agora você pode acessar as opções do desenvolvedor na Minha Fire TV. Alterne a opção Aplicativos de Fontes Desconhecidas para a posição ativado. No menu principal, vá para . Digite Downloader. Selecione Download. Selecione Permitir para dar ao Downloader acesso às suas fotos, mídias e arquivos. Selecione OK para prosseguir. Digite o URL do instalador do APK da ExpressVPN, que é expressvpn.com/latest/android. Selecione Ir. Selecione Instalar para completar a instalação.

Configurar o aplicativo ExpressVPN

Selecione Login.

Há três maneiras de fazer login.

Login com código QR

Escaneie o código QR com seu smartphone para fazer login. Digite o email e a senha da sua conta ExpressVPN. Toque em Fazer Login. Toque em Confirmar.

Importante: Se a opção de escanear o código QR não aparecer, vá para Aplicativos > Gerenciar aplicativos instalados > ExpressVPN > Limpar dados > OK. Após limpar os dados armazenados, reinicie o aplicativo da ExpressVPN. O código QR agora deve estar visível.

Fazer login com um código

Em um dispositivo distinto de sua TV, acesse auth.expressvpn.com/activate Digite o código de 8 caracteres exibido na sua TV. Selecione Continuar. Confirme seu código de 8 caracteres. Digite o email e a senha da sua conta ExpressVPN. Selecione Fazer Login.

Fazer login com controle remoto

Selecione Fazer Login com Controle Remoto. Digite o email e a senha da sua conta ExpressVPN. Selecione Fazer Login.

Selecione OK.



Quando solicitado a aceitar o pedido de conexão da ExpressVPN, selecione OK.

O aplicativo perguntará se você gostaria de compartilhar informações anônimas para ajudar a tornar a ExpressVPN mais rápida e mais confiável. Selecione sua preferência para continuar.

Conectar-se a uma localização de servidor VPN

Para se conectar a uma localização de servidor VPN, selecione . Por padrão, ExpressVPN irá sugerir uma Localização Inteligente, o local que proporciona a melhor experiência.

Uma vez que você veja a mensagem “Conectado” na tela do aplicativo, você pode começar a usar a Internet com mais privacidade e segurança.

Desconectar de uma localização de servidor VPN

Para desconectar de uma localização de servidor VPN, selecione .

Você verá a mensagem: “Não conectado”.

Escolher uma localização diferente do servidor de VPN

Para escolher uma localização de servidor VPN diferente, selecione .

Por padrão, você verá duas guias, RECOMENDADAS e TODAS AS LOCALIZAÇÕES.

Para conectar-se a uma localização, selecione-a com seu controle remoto. Você também pode adicionar uma localização à sua lista de favoritos, segurando o botão “selecionar ” na localização. Suas localizações favoritas serão adicionadas em uma aba chamada FAVORITAS.

Desinstalar a ExpressVPN de seu dispositivo Fire

Em seu dispositivo Fire, vá para Configurações > Aplicações > Gerenciar Aplicações Instaladas. Role a lista para baixo para encontrar a ExpressVPN. Selecione Desinstalar > Desinstalar.

O aplicativo está agora removido de seu dispositivo Fire.

Casting ou espelhamento de seu dispositivo Amazon Fire

Casting e espelhamento são tecnologias sem fio que permitem transmitir conteúdo de seu dispositivo para uma TV com Amazon Fire TV. Se você quiser transmitir de seu dispositivo (com VPN) para uma TV através de sua TV Amazon Fire, aqui estão as opções compatíveis de casting e espelhamento:

Casting Espelhamento Android (com VPN) ✘ Não suportado ✔ Suportado Windows (com VPN) ✔ Apoiado (em navegadores Chromium) ✘ Não suportado Chromebook (com VPN) ✘ Não suportado ✘ Não suportado Linux (com VPN) ✘ Não suportado ✘ Não suportado

(Não é possível lançar ou espelhar conteúdo de iOS ou macOS para sua TV Amazon Fire).

Alternativamente, você pode conectar sua Amazon Fire TV a um roteador VPN, a uma VPN configurada manualmente ou a um roteador VPN virtual. Com esta opção, você não precisa lançar ou espelhar o conteúdo de seu dispositivo para sua TV Amazon Fire. Você simplesmente precisa de uma TV Amazon Fire conectada à VPN para transmitir o conteúdo.

