Ale zostawmy na chwilę niepokojącą kwestię prywatności danych. Większość darmowych VPN-ów ma limitowane sieci, więc całkiem możliwe, że nie znajdziesz serwera w lokalizacji, która Cię interesuje. Są one również znane z ograniczania danych i prędkości, co w praktyce uprzykrza korzystanie z Internetu.

Adres IP jest unikalnym numerem, który pozwala rozpoznać Twoje urządzenie, gdy jesteś online. Polski adres IP to adres przypisany do serwera w Polsce.

