Hva er «tingenes internett»-enheter?

IoT, tingenes internett, refererer til riket av hverdagsobjekter som kan kobles til internett og fjernstyres via mobilen eller nettbrettet ditt. Smarthjem-enheter faller inn under denne kategorien, og kan omfatte alt fra kjøleskap og vannkokere, til sikkerhetskameraer og dørlåser. Eksempler på populære IoT-enheter: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring dørkamera, Nest Protect røykalarm, Philips Hue smartlys.