Den beste VPN-utvidelsen for Microsoft Edge

Du får allerede personverns- og sikkerhetsfordelene til et VPN i Edge hvis du har koblet til ExpressVPN på enheten din via appene for Mac og Windows. Men for å nyte de ekstra fordelene i nettleseren (som WebRTC-blokkering, plasserings-spoofing og HTTPS Everywhere), følg disse stegene:

Tegn et abonnement på ExpressVPN om du ikke allerede har gjort det. Last ned ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Edge. Klikk på ExpressVPN-utvidelseikonet og klikk på på-knappen for å koble til.