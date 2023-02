Sett opp Chrome-nettleserutvidelsen for ExpressVPN Keys

Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp Chrome-nettleserutvidelsen for ExpressVPN Keys (ExpressVPNs passordlagring). Chrome-nettleserutvidelsen for ExpressVPN Keys er tilgjengelig for nedlasting på Chrome Web Store. Den er fullt kompatibel med Chrome så vel som Opera, Edge, Vivaldi og Brave.

For å bruke utvidelsen må du ha ExpressVPN-appen installert på din Windows-, Mac- eller Linux-enhet samt en ExpressVPN-konto.

Viktig: ExpressVPN Keys Chrome-utvidelsen rulles ut over flere måneder og er ikke tilgjengelig for alle brukere umiddelbart. Selv om du kanskje ikke kan bruke den og registrere deg for en konto umiddelbart, beholder du den installert og du vil bli varslet når den er tilgjengelig for deg.

Sett opp en Chrome-nettleserutvidelsen for ExpressVPN Keys

1. Last ned nettleserutvidelsen for ExpressVPN Keys

På Chrome, Opera, Edge, Vivaldi eller Brave, besøk nedlastingssiden for ExpressVPN Keys-nettleserutvidelsen.

(Hvis du bruker Microsoft Edge, kan du se Legg til utvidelser fra andre butikker øverst. Trykk på den, og trykk deretter på Tillat.) Klikk Legg til i [nettleser] > Legg til utvidelse.

2. Sett opp nettleserutvidelsen ExpressVPN Keys

Klikk på ExpressVPN Keys-nettleserutvidelsen. Du kan bli bedt om å installere og aktivere den nyeste versjonen av ExpressVPN på Windows-, Mac- eller Linux-enheten din. Følg instruksjonene.

Hvis du ikke har opprettet en ExpressVPN Keys-konto, følg instruksjonene i neste avsnitt.

3. Opprett en ExpressVPN Keys-konto

Opprett et hovedpassord. Lær hvordan du lager et sterkt passord. Lagre gjenopprettingskoden på et trygt sted. Du trenger den for å få tilgang til passordlagringen din hvis du mister hovedpassordet. Hvis du blir bedt om det, skriv inn den sekssifrede bekreftelseskoden som ble sendt til e-posten din. Når du logger på apper eller nettsteder, vil passordlagringen be deg om å lagre påloggingsdetaljene dine.

Sette opp ExpressVPN Keys på en annen enhet

Viktig: ExpressVPN Keys rulles gradvis ut til alle brukere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles gradvis ut til alle brukere på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse , og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Hvis du allerede har satt opp ExpressVPN Keys-kontoen din, følg disse stegene for å installere ExpressVPN Keys på alle enhetene dine:

Installer ExpressVPN Keys på en annen enhet: Windows, Mac og Linux: ExpressVPN Keys Chrome-utvidelsen

Android: ExpressVPN-appen for Android

iOS: ExpressVPN-appen for iOS. Følg instruksjonene for å aktivere passordlagring. Hvis du blir bedt om det, skriv inn den 6-sifrede verifiseringskoden som ble sendt til e-posten din. Lås opp passordlagring.

Dine brukernavn og passord synkroniseres automatisk på alle enhetene dine.

Slik bruker du ExpressVPN Keys

Se disse instruksjonene for å lære hvordan du bruker ExpressVPN Keys:

Rapportere en feil

Hvis du støter på problemer mens du bruker nettleserutvidelsen:

Klikk på Chrome-utvidelsen for ExpressVPN Keys. Klikk på fanen HJELP. Klikk på Rapporter et problem. Følg instruksjonene.

