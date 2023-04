VPN nodig voor je router? Nu ExpressVPN kopen

Deze gids laat je zien hoe je de juiste wifi-instellingen kiest op een router met ExpressVPN.

Een router met ExpressVPN wordt automatisch ingesteld om het beste draadloze kanaal te gebruiken op basis van zijn netwerkomgeving. Normaal gesproken is het niet nodig om je instellingen aan te passen. Als je niet de wifi-snelheid of stabiliteit krijgt die je verwacht, kun je de wifi-instellingen van de router veranderen om te proberen je verbinding te verbeteren.

Welke frequentie moet ik kiezen, 2,4 GHz of 5 GHz?

2,4 GHz en 5 GHz zijn de twee frequenties die moderne routers gebruiken om draadloze internetverbindingen door te geven. De belangrijkste verschillen zijn dekking en snelheid.

De 2,4 GHz frequentie biedt een groter bereik maar lagere snelheden.

De 5 GHz frequentie biedt een kleiner bereik maar hogere snelheden.

Of je moet kiezen voor 2,4 GHz of 5 GHz hangt af van vele factoren, zoals de grootte van je huis of kantoor, interferentie in de buurt en naburige wifi-netwerken. Omdat de 2,4 GHz-frequentie tegenwoordig door veel apparaten wordt gebruikt, zoals Bluetooth-luidsprekers en magnetrons, is de kans groter dat 2,4 GHz overbelast raakt dan 5 GHz.

Waarvoor is de 2,4 GHz frequentie het meest geschikt?

een groot huis of kantoor dat een grotere dekking vereist

apparaten die veel bewegen of zich verder van de router bevinden

activiteiten die een lagere bandbreedte vereisen (bv. browsen op het internet)

een dunbevolkte woonomgeving met weinig interferentie van andere apparaten

Waarvoor is de 5 GHz frequentie het meest geschikt?

een kleiner huis of kantoor dat geen brede dekking nodig heeft

apparaten die zich dicht bij de router bevinden

activiteiten die een hogere bandbreedte vereisen (bijv. gaming en HD-streaming)

een dichtbevolkte woonomgeving met veel interferentie van andere apparaten

Meer informatie over de 2,4 GHz en 5 GHz frequentiebanden.

Welke kanaalbandbreedte moet ik kiezen?

De kanaalbandbreedte is de hoeveelheid gegevens die binnen een netwerk kan worden overgedragen. De 2,4 GHz- en 5 GHz-frequenties hebben verschillende bandbreedtes:

2,4 GHz: 20 MHz of 40 MHz

5 GHz: 20 MHz, 40 MHz of 80 MHz

In theorie betekenen hogere kanaalbandbreedtes dat er meer gegevens kunnen worden overgedragen. In de praktijk variëren de dataoverdrachtssnelheden afhankelijk van de frequentie waarop je je bevindt en de interferentie van apparaten en netwerken in de buurt.

De 2,4 GHz-frequentie – 20 MHz of 40 MHz

Kies in de meeste gevallen de standaard 20 MHz, die een groter aantal niet-overlappende kanalen biedt en een hogere stabiliteit op drukke plaatsen. Gebruik 40 MHz alleen wanneer je in een afgelegen gebied bent met weinig interferentie van nabijgelegen apparaten en netwerken. Zo kun je profiteren van hogere beschikbare snelheden.

De 5 GHz frequentie – 20 MHz, 40 MHz, of 80 MHz

Als je kiest voor de 5 GHz frequentie, kies dan de hoogst beschikbare bandbreedte, namelijk 80 MHz, om te profiteren van de hogere snelheid.

Welke kanalen moet ik kiezen?

De 2,4 GHz-frequentie heeft 11 kanalen, terwijl de 5 GHz-frequentie 23 kanalen heeft. Door het juiste kanaal te kiezen kun je de snelheid en stabiliteit van je wifi verbeteren.

De 2,4 GHz frequentie

Gebruik in het algemeen het standaardkanaal 1, 6 of 11. Dit zijn de enige niet-overlappende kanalen van de 2,4 GHz-frequentie.

Als je nog steeds niet de wifi-snelheid en stabiliteit krijgt die je verwacht, gebruiken je naburige netwerken mogelijk hetzelfde kanaal als jij, waardoor de netwerkprestaties dalen. In dit geval kun je een netwerkanalyse-app van derden installeren die naar beschikbare kanalen zoekt.

Disclaimer: ExpressVPN is niet verbonden met netwerkanalyse-apps van derden. Gebruik deze apps op eigen risico.

De 5 GHz frequentie

Gebruik in het algemeen kanaal 36, 40, 44 of 48. Deze kanalen zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik en worden het minst beïnvloed door externe interferentie. Je kunt ook een netwerkanalyse-app van derden installeren die de beschikbare kanalen voor je zoekt.

WPA3 beveiliging toestaan op Aircove

ExpressVPN Aircove laat je kiezen tussen WPA2 en WPA3 wachtwoordbeveiliging voor wifi-verbindingen. Voor maximale apparaatcompatibiliteit gebruikt Aircove standaard WPA2.

Voor extra beveiliging op ondersteunde apparaten kun je WPA3 inschakelen:

Meld je aan op je Aircove dashboard. Selecteer Netwerkinstellingen > Wifi-instellingen



Selecteer Geavanceerde instellingen . Selecteer vervolgens je voorkeursopties. Onder Andere instellingen , kun je WPA3 beveiliging in- of uitschakelen . Selecteer Opslaan .



Selecteer Doorgaan .

LET OP: Zodra WPA3 is ingeschakeld, blijven apparaten die eerder met het wifi-netwerk waren verbonden, WPA2 gebruiken, tenzij ze het netwerk “vergeten” en zich er opnieuw bij aansluiten.

Hoe kun je je netwerknaam verbergen

Als je niet wilt dat de netwerknaam (SSID) van je router zichtbaar is voor je buren, kun je deze verbergen in de instellingen van je router.

Let op: Nadat je de netwerknaam van je router hebt verborgen, sluit je je apparaten met een LAN-kabel aan op de router. Als je apparaat geen Ethernet-poort heeft (bijvoorbeeld een iPhone), moet je handmatig een verbinding instellen in de instellingen van je apparaat.

Lees meer over het verbergen van je wifi-netwerknaam.

Hoe wijzig je de wifi-instellingen van de router

Meld je aan op je router met ExpressVPN. Selecteer Netwerkinstellingen > Wifi-instellingen.

Selecteer Geavanceerde instellingen. Selecteer je voorkeursopties. Onder Andere instellingen, kun je Netwerknaam verbergen (SSID) inschakelen of uitschakelen. Selecteer Opslaan.

Selecteer Doorgaan.

Het kan enkele minuten duren voordat je apparaat je bijgewerkte netwerk detecteert. Als je verbinding maakt met de router met ExpressVPN via wifi, wacht dan tot de netwerknaam verschijnt in de netwerklijst en selecteer deze.

Als je netwerk niet in de netwerklijst verschijnt, heb je misschien een wifi-kanaal geselecteerd dat in jouw regio niet beschikbaar is. Om dit op te lossen, kies een ander wifi-kanaal:

Verbind je apparaat met de router via de andere wifi-kanaalbandbreedte (2.4 of 5 GHz) of een Ethernet kabel. Meld je aan op je router met ExpressVPN. Selecteer Netwerkinstellingen > Wifi-instellingen > Geavanceerde instellingen. Kies een ander wifi-kanaal. Selecteer Opslaan.

