Belangrijk: ExpressVPN Keys is momenteel beschikbaar voor Windows, Mac en Linux via de ExpressVPN Keys is momenteel beschikbaar voor Windows, Mac en Linux via de Chrome browserextensie en in de ExpressVPN app voor iOS en Android .

Geroote (Android) apparaten maken het minder veilig om inloginformatie op te slaan in uw wachtwoordmanager.

Daarom toont de app, de eerste keer dat u de wachtwoordmanager gebruikt op een geroot apparaat, een waarschuwingsbericht met de tekst: “Gejailbreakt/geroot apparaat gedetecteerd. Uw apparaat is kwetsbaarder voor veiligheidsbedreigingen, daardoor is het minder veilig om inloggegevens op te slaan in uw wachtwoordmanager.” U kunt Risico accepteren selecteren om door te gaan, of ervoor zorgen dat de data die in uw wachtwoordmanager veiliger zijn door in de rootmanager de root uit te schakelen.

Als dat niet mogelijk is, moet u mogelijk de originele firmware op uw apparaat herstellen. Dit kan echter de informatie op uw apparaat wissen.

