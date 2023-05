Share by email

Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

Uw informatie wordt beschermd door uw primaire wachtwoord, dat u zelf maakt – en als enige kent – en dat uw apparaten nooit verlaat. Uw primaire wachtwoord wordt gebruikt om een veilige, afgeleide sleutel te genereren, en die beschermt weer een 256-bit AES encryptiesleutel die uw informatie veilig houdt.

Uw data worden altijd versleuteld wanneer zij van uw apparaat naar onze servers worden gestuurd, en worden alleen weer gedecodeerd wanneer u uw primaire wachtwoord invult.

ExpressVPN Keys gebruikt kennisloze encryptie; dat betekent dat noch ExpressVPN noch onze cloud infrastructuur partner Amazon Web Services beschikken over de technische mogelijkheden om uw informatie te decoderen of er toegang toe te krijgen.

ExpressVPN zet zich in voor wereldwijde gebruikersprivacy, en bewijst dat in de praktijk door zo weinig mogelijk data op te slaan en ervoor te zorgen dat u zelf de regie houdt over uw privé informatie.