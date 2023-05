VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Eén VPN account op alle apparaten. Gratis apps krijgen

Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

U kunt alle functies van ExpressVPN Keys blijven gebruiken op al uw apparaten, zelfs nadat uw ExpressVPN abonnement is verlopen.

Om ExpressVPN Keys te blijven gebruiken op Android of iOS, moet u de ExpressVPN app voor Android of iOS geïnstalleerd houden. Om de ExpressVPN Keys Chrome-extensie te blijven gebruiken, moet u de extensie en de ExpressVPN app voor Windows, Mac of Linux geïnstalleerd houden op uw computer.

Door een VPN en een wachtwoordmanager te gebruiken wordt de manier waarop ExpressVPN uw online beleving beschermt, uitgebreid. Onze VPN beschermt uw privacy door uw internetverkeer te versleutelen, en onze wachtwoordmanager beveiligt de wachtwoorden die u gebruikt voor uw favoriete websites en apps; zo houdt u uw account veiliger. U krijgt meer bescherming voor hetzelfde geld. Lees hoe u uw ExpressVPN-abonnement kunt verlengen.

Hulp nodig?

Terug naar boven