Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold naar alle gebruikers op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold naar alle gebruikers op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

Je kunt je inloggegevens van Bitwarden importeren in ExpressVPN Keys via de computer. ExpressVPN Keys ondersteunt alleen het importeren van inloggegevens (e-mails, gebruikersnamen en wachtwoorden). Andere gegevens zoals creditcardgegevens of opgeslagen notities worden niet geïmporteerd.

Je inloggegevens van Bitwarden importeren via je computer

1. Je inloggegevens van Bitwarden importeren naar ExpressVPN Keys

In Chrome, Opera, Edge, Vivaldi of Brave, installeer de ExpressVPN Keys-browserextensie voor Chrome. Klik op de ExpressVPN Keys-browserextensie. Klik op het tabblad Opties > Instellingen. Klik op Importeren van bestaande apparaten. Voer je primaire wachtwoord in. Selecteer Bitwarden. Volg de instructies op het scherm. Klik op Bestand kiezen. Selecteer het CSV-bestand dat je eerder hebt geëxporteerd. Ga na of al je inloggegevens juist geïmporteerd zijn.

2. De Bitwarden-browserextensie verwijderen

Bitwarden zal je blijven vragen om je inloggegevens voor websites of diensten in te vullen, wat interfereert met ExpressVPN Keys. Om dit te voorkomen, verwijder je de Bitwarden-browserextensie.

Chrome

In Chrome, voer chrome://extensions/ in de zoekbalk in. Zoek naar Bitwarden. Klik op Verwijderen > Verwijderen.

Microsoft Edge

In Edge, voer edge://extensions/ in de zoekbalk in. Zoek naar Bitwarden. Klik op Verwijderen > Verwijderen.

Brave

In Brave, voer brave://extensions/ in de zoekbalk in. Zoek naar Bitwarden. Klik op Verwijderen > Verwijderen.

Opera

In Opera, voer opera://extensions/ in de zoekbalk in. Zoek naar Bitwarden. Klik op Extensie verwijderen > Verwijderen.

Vivaldi

In Vivaldi, voer vivaldi://extensions/ in de zoekbalk in. Zoek naar Bitwarden. Klik op Verwijderen > Verwijderen.

Je inloggegevens van Bitwarden importeren via je Android-apparaat

Bitwarden staat het exporteren van inloggegevens in CSV-formaat niet toe op Android. Volg de bovenstaande stappen om je inloggegevens te importeren via je computer.

Je inloggegevens van Bitwarden importeren via je iOS-apparaat

Bitwarden staat het exporteren van inloggegevens op iOS niet toe. Volg de bovenstaande stappen om je inloggegevens te importeren via je computer.

