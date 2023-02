Vestido de Novia (o SSTTD, del inglés Say Yes to the Dress) es un reality show que muestra las aventuras de diversas novias en sus empeños por comprar sus vestidos de novia en la boutique para novias Kleinfeld. Les ayudan las consultoras y asistentes de Kleinfeld, incluyendo a Randy Fenoli, Dorothy Silver y Nicole Sacco, que les ofrecen consejos de moda y aliento a las novias para que encuentren el vestido ideal para su gran día. En el camino, no habrá falta de dudas ni de drama, tanto de las prometidas como de sus familiares y amigos. ¿Conseguirán las novias sus vestidos ideales en Kleinfeld?

La inmensamente popular franquicia de Vestido de Novia ha generado un montón de versiones locales e internacionales, como Vestido de Novia: Atlanta, Vestido de Novia: Damas de honor, Vestido de Novia: Lancashire y Vestido de Novia: Irlanda.