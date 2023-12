Shark Tank is een opwindende tv-serie waarin uitvinders en ondernemers in de diepe wateren van het zakelijke pitchen duiken. Ze presenteren hun ingenieuze ideeën aan een panel van slimme investeerders, bekend als "haaien", die ervoor kunnen kiezen een hap te nemen door in de ondernemingen te investeren. Het is een spel met een hoge inzet van onderhandeling, innovatie en ondernemerschap, waarbij een handdruk een pril idee kan veranderen in een bloeiend bedrijf. Met beroemde haaien als Mark Cuban en Barbara Corcoran in de tank biedt de serie een kijkje in de moordende wereld van startups.