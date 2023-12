Shark Tank ist eine anregende Fernsehshow, in der Inventoren und Unternehmer in die Tiefen des Business Pitching eintauchen. Sie präsentieren ihre genialen Ideen einem Gremium versierter Investoren, die als „Sharks“ (Haie) bekannt sind und sich entscheiden können, etwas vom Erfolg des Unternehmens abzubekommen, indem sie in es investieren. Es ist ein Spiel um Verhandlungen, Innovation und Unternehmertum, bei dem ein Handschlag eine junge Idee in ein florierendes Unternehmen verwandeln kann. Mit berühmten Haien wie Mark Cuban und Barbara Corcoran (Barbara Shark Tank) im Tank bietet die Show einen Einblick in die gnadenlose Welt der Start-ups.