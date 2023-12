Embora você possa assistir ao Shark Tank no Brasil ou em outro país conectando-se a um servidor VPN em um país diferente do seu, isso pode infringir os termos de uso do seu serviço de streaming e da ExpressVPN. ExpressVPN é uma ferramenta de segurança e privacidade que não se destina a ser usada para contornar direitos autorais. Por definição, não podemos ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, por isso devemos insistir para que você respeite a indústria do entretenimento e sempre honre os termos de uso.