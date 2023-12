Leijonan luola on jännittävä tv-sarja, jossa sijoittajat ja yrittäjät sukeltavat hissipuheiden syviin vesiin. Yrittäjät esittelevät liikeideoitaan joukolle sijoittajia, jotka päättävät, haluavatko he sijoittaa yrityksiin. Panokset ovat isot, ja yksi kädenpuristus voi muuttaa orastavan idean kukoistavaksi yritykseksi. Ohjelma vie katsojan startupien raadolliseen maailmaan Mark Cubanin ja Barbara Corcoranin seurassa.

Vaikka voitkin katsoa Leijonan luolaa yhdistämällä toisen maan VPN-palvelinsijaintiin, se voi rikkoa käyttämäsi suoratoistopalvelun käyttöehtoja tai ExpressVPN:n palveluehtoja. ExpressVPN on turvallisuus- ja yksityisyystyökalu, jota ei ole tarkoitettu tekijänoikeuksien loukkaamisen välineeksi. Me emme voi nähdä tai valvoa, mihin VPN-palveluamme käytät. Tästä syystä meidän on vaadittava, että kunnioitat viihdeteollisuutta ja noudatat aina käyttöehtoja.

