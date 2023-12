Fubo

Prix : à partir de 75 USD/mois

Essai gratuit : Sept jours d'essai gratuit

Fubo offre également quelques manières de regarder Shark Tank, bien que ce ne soit pas de manière aussi complète que Hulu. Les saisons 4, 6, 8, 11 et 12 sont en streaming à la demande, et vous pouvez regarder la saison 15 en direct car Fubo offre aussi ABC. Notez que vous devrez peut-être fournir une carte de crédit et un code postal (ex : 30301 ou 11222) valides des États-Unis. Pour les fans américains qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur aux États-Unis.