Detectie van datalekken

Controleer of er informatie die verbonden is met je e-mailadres, is blootgesteld in een datalek. Keys gebruikt HaveIBeenPwned (HIBP) om het te monitoren en je te waarschuwen voor blootgestelde inloginformatie.

Autofill veiligheid

Keys voert strenge controles uit om dreiging van het oogsten van inloginformatie te voorkomen — het vult jouw informatie niet automatisch in als de website waar je op zit niet veilig is of niet overeenkomt met het domein dat in Keys is opgeslagen.