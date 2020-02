VPN Amazon Prime : comment accéder au meilleur débit

Ne perdez pas de temps à passer d'un serveur à un autre. Grâce au test de vitesse ExpressVPN pour les applis Windows, Mac et Android, vous pouvez comparer le temps de latence et la vitesse de téléchargement de chaque localisation serveur VPN.

Vous pouvez utiliser votre VPN pour regarder des titres Amazon Video en Définition Standard (SD), Haute Définition (HD), et Ultra Haute Définition (UHD). Pour avoir la meilleure qualité vidéo, sélectionnez la localisation serveur VPN qui offre le plus haut indice de vitesse. Vous pouvez ensuite vous connecter à cette localisation serveur VPN et commencer immédiatement à regarder Amazon Prime Video.

Les recommandations d'ExpressVPN en termes de qualité de vidéo avec Amazon Prime

Vitesse Qualité 3 000 kbps Qualité SD 5 000 kbps Qualité HD 15 000 kbps Qualité UHD

Connectez-vous aux localisations serveurs VPN les plus rapides, et regardez vos films préférés en streaming sur Amazon Prime Video, avec un meilleur débit et un temps de chargement réduit.

En savoir plus sur le test de vitesse VPN.

Abonnez-vous à ExpressVPN