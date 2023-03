Vous avez besoin d'un VPN pour votre routeur ? Essayez ExpressVPN maintenant

Ce guide vous expliquera comment sélectionner les paramètres Wi-Fi appropriés sur un routeur utilisant ExpressVPN.

Un routeur utilisant ExpressVPN est automatiquement configuré pour utiliser le meilleur canal sans fil en fonction de son environnement réseau. Généralement, il n’est pas nécessaire d’ajuster vos paramètres. Si vous n’obtenez pas la vitesse ou la stabilité Wi-Fi que vous attendez, vous pouvez toujours modifier les paramètres Wi-Fi du routeur pour essayer d’améliorer votre connexion.

Quelle fréquence choisir, 2,4 GHz ou 5 GHz ?

2,4 GHz et 5 GHz sont les deux fréquences utilisées par les routeurs modernes pour diffuser les connexions internet sans fil. Les principales différences entre ces fréquences sont la couverture et la vitesse.

La fréquence de 2,4 GHz offre une plus grande couverture mais des vitesses plus lentes.

La fréquence de 5 GHz offre une couverture moins étendue mais des vitesses plus élevées.

Le choix entre 2,4 GHz et 5 GHz dépend de nombreux facteurs, tels que la taille de votre domicile ou de votre bureau, les interférences à proximité et les réseaux Wi-Fi voisins. Étant donné que la fréquence de 2,4 GHz est aujourd’hui utilisée par de nombreux appareils, tels que les haut-parleurs Bluetooth et les micro-ondes, la fréquence de 2,4 GHz est plus susceptible d’être surchargée que celle de 5 GHz.

Qu’est-ce qui convient le mieux à la fréquence de 2,4 GHz ?

Une grande maison ou un grand bureau qui nécessite une plus grande couverture

Les appareils qui se déplacent beaucoup ou qui sont plus éloignés du routeur

Les activités nécessitant une largeur de bande plus faible (par exemple, une simple navigation sur internet)

Un espace de vie peu peuplé avec peu d’interférences provenant d’autres appareils

Qu’est-ce qui convient le mieux à la fréquence de 5 GHz ?

Une maison ou un bureau plus petit ne nécessitant pas une couverture étendue

Les appareils situés à proximité du routeur

Les activités qui nécessitent une plus grande largeur de bande (par exemple, les jeux et le streaming en HD)

Une zone de vie densément peuplée avec de fortes interférences provenant d’autres appareils

En savoir plus sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz

Quelle largeur de bande passante dois-je choisir ?

La largeur de bande d’un canal est la quantité de données qui peut être transférée au sein d’un réseau. Les fréquences de 2,4 GHz et de 5 GHz sont assorties de différents ensembles de bandes passantes :

2,4 GHz : 20 MHz ou 40 MHz

5 GHz : 20 MHz, 40 MHz ou 80 MHz

En théorie, une largeur de bande passannte plus élevée signifie que davantage de données peuvent être transférées. En pratique, les taux de transfert de données varient en fonction de la fréquence utilisée et des interférences des appareils et réseaux voisins.

La fréquence de 2.4 GHz – 20 MHz ou 40 MHz

Dans la plupart des cas, privilégiez la valeur par défaut de 20 MHz, qui offre un plus grand nombre de canaux qui ne se chevauchent pas et une plus grande stabilité dans les lieux très fréquentés. N’utilisez la fréquence 40 MHz que si vous vous trouvez dans une zone éloignée où il y a peu d’interférences avec les appareils et les réseaux voisins. Cela vous permet de bénéficier de vitesses plus élevées.

La fréquence de 5 GHz – 20 MHz, 40 MHz, ou 80 MHz

Si vous choisissez d’utiliser la fréquence de 5 GHz, sélectionnez la largeur de bande la plus élevée disponible, à savoir 80 MHz, pour profiter d’une vitesse supérieure.

Quels canaux dois-je privilégier ?

La fréquence de 2,4 GHz exploite 11 canaux, tandis que la fréquence de 5 GHz en exploite 23. Le choix du bon canal peut améliorer la vitesse et la stabilité de votre Wi-Fi.

La fréquence de 2.4 GHz

Optez pour le canal par défaut 1, 6 ou 11. Ce sont les seuls canaux qui ne se chevauchent pas sur la fréquence de 2,4 GHz.

Si vous n’obtenez toujours pas la vitesse et la stabilité Wi-Fi à laquelle vous vous attendez, il se peut que les réseaux voisins utilisent le même canal que vous, ce qui entraîne une baisse des performances du réseau. Dans ce cas, vous pouvez installer une application tierce d’analyse de réseau qui recherche les canaux disponibles.

Remarque : ExpressVPN n’est pas affilié à des applications tierces d’analyse de réseaux. Utilisez ces applications à vos propres risques.

La fréquence de 5 GHz

Privilégiez les canaux 36, 40, 44 ou 48. Ces canaux sont adaptés à un usage domestique et sont moins susceptibles d’être affectés par des interférences externes. Vous pouvez également installer une application tierce d’analyse de réseau qui recherche les canaux disponibles.

Remarque : ExpressVPN n’est pas affilié à des applications tierces d’analyse de réseaux. Utilisez ces applications à vos propres risques.

Activer la sécurité WPA3 sur Aircove

ExpressVPN Aircove vous permet de choisir entre la protection par mot de passe WPA2 et WPA3 pour les connexions Wi-Fi. Pour une compatibilité maximale des appareils, Aircove utilise par défaut WPA2.

Pour une sécurité accrue sur les appareils pris en charge, vous pouvez activer WPA3 :

Se connecter à votre tableau de bord Aircove. Sélectionnez Paramètres réseau > Paramètres Wi-Fi



Sélectionnez Paramètres avancés . Sélectionnez ensuite les options de votre choix. Sous Autres paramètres , vous pouvez activer ou désactiver la sécurité WPA3 . Sélectionnez Enregistrer .



Sélectionner Continuer .

Remarque : Une fois le WPA3 activé, les appareils précédemment connectés au réseau Wi-Fi continueront à utiliser le WPA2, à moins qu’ils n’oublient le réseau et ne le rejoignent à nouveau par la suite.

Comment masquer le nom de votre réseau

Si vous ne souhaitez pas que le nom du réseau (SSID) de votre routeur soit visible par vos voisins, vous pouvez le masquer dans les paramètres de votre routeur.

Remarque : Après avoir masqué le nom de réseau de votre routeur, connectez vos appareils au routeur à l’aide d’un câble LAN. Si votre appareil ne dispose pas d’un port Ethernet (iPhone, par exemple), vous devrez configurer manuellement une connexion dans les paramètres de votre appareil.

En savoir plus sur le masquage du nom de votre réseau Wi-Fi.

Comment modifier les paramètres Wi-Fi de votre routeur

Se connecter à votre routeur utilisant ExpressVPN. Sélectionnez Paramètres réseau > Paramètres Wi-Fi.

Sélectionnez Paramètres avancés. Sélectionnez vos options privilégiées. Sous Autres paramètres, vous pouvez activer ou désactiver Masquer le nom du réseau (SSID). Sélectionnez Enregistrer.

Sélectionnez Continuer.

Quelques minutes peuvent être nécessaires afin que votre appareil détecte le réseau mis à jour. Si vous vous connectez au routeur utilisant ExpressVPN par Wi-Fi, attendez que le nom du réseau apparaisse dans la liste des réseaux et sélectionnez-le.

Si votre réseau n’apparaît pas dans la liste des réseaux, il se peut que vous ayez sélectionné un canal Wi-Fi qui n’est pas disponible dans votre région. Pour résoudre ce problème, sélectionnez un autre canal Wi-Fi :

Connectez votre appareil au routeur en utilisant l’autre type de bande passante de canal Wi-Fi (2,4 ou 5 GHz) ou un câble Ethernet. Connectez-vous à votre routeur en utilisant ExpressVPN. Sélectionnez Paramètres réseau >Paramètres Wi-Fi > Paramètres avancés. Sélectionnez un autre canal Wi-Fi. Sélectionnez Save.

